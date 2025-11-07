Ανακαλύπτουμε τις μοναδικές φόρμουλες της LA VIE EN ROSE και μετατρέπουμε την καθημερινή μας φροντίδα σε μια εμπειρία πολυτέλειας, επιστημονικής ακρίβειας και φυσικής ανανέωσης.
Πειραιάς: Μηχανική βλάβη σε καράβι που θα έκανε το δρομολόγιο προς Ύδρα-Σπέτσες
Το πλοίο θα έφευγε με 90 επιβάτες, ωστόσο απαγορεύτηκε ο απόπλους του
Ταλαιπωρία στον Πειραιά για 90 επιβάτες που θα έφευγαν προς Ύδρα και Σπέτσες.
Συγκεκριμένα, λόγω μηχανικής βλάβης απαγορεύθηκε ο απόπλους σε πλοίο που θα έκανε το δρομολόγιο Πειραιάς - Ύδρα - Σπέτσες.
Οι 90 επιβάτες, θα μεταβούν στον προορισμό τους με μέριμνα της εταιρείας.
