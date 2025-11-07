Πειραιάς: Μηχανική βλάβη σε καράβι που θα έκανε το δρομολόγιο προς Ύδρα-Σπέτσες
ΕΛΛΑΔΑ
Ύδρα Σπέτσες Πειραιάς Καράβι

Πειραιάς: Μηχανική βλάβη σε καράβι που θα έκανε το δρομολόγιο προς Ύδρα-Σπέτσες

Το πλοίο θα έφευγε με 90 επιβάτες, ωστόσο απαγορεύτηκε ο απόπλους του

Πειραιάς: Μηχανική βλάβη σε καράβι που θα έκανε το δρομολόγιο προς Ύδρα-Σπέτσες
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ταλαιπωρία στον Πειραιά για 90 επιβάτες που θα έφευγαν προς Ύδρα και Σπέτσες.

Συγκεκριμένα, λόγω μηχανικής βλάβης απαγορεύθηκε ο απόπλους σε πλοίο που θα έκανε το δρομολόγιο Πειραιάς - Ύδρα - Σπέτσες.

Οι 90 επιβάτες, θα μεταβούν στον προορισμό τους με μέριμνα της εταιρείας. 

1 ΣΧΟΛΙΟ

