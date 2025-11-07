Θεσσαλονίκη: Ανήλικος επιχείρησε να ληστέψει με απειλή μαχαιριού 20χρονο στο κυλικείο της Πολυτεχνικής Σχολής
Θεσσαλονίκη: Ανήλικος επιχείρησε να ληστέψει με απειλή μαχαιριού 20χρονο στο κυλικείο της Πολυτεχνικής Σχολής

Εκτός από τον 17χρονο συνελήφθη και η 48χρονη μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου

Θεσσαλονίκη: Ανήλικος επιχείρησε να ληστέψει με απειλή μαχαιριού 20χρονο στο κυλικείο της Πολυτεχνικής Σχολής
Δεκαεπτάχρονος αποπειράθηκε, με την απειλή μαχαιριού, να ληστέψει έναν 20χρονο, μέσα στο κυλικείο της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, ζητώντας τα χρήματά του.

Η αντίδραση όμως του 20χρονου υποχρέωσε τον ανήλικο να τραπεί σε φυγή και αφού ειδοποιήθηκε η αστυνομία ακολούθησε η σύλληψή του στο πλαίσιο του αυτοφώρου, από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. της Διεύθυνσης 'Αμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης.

Το περιστατικό συνέβη χθες το μεσημέρι, ενώ εκτός από τον 17χρονο συνελήφθη και η 48χρονη μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.


