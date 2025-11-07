Ένα από τα κορυφαία αθλητικά γεγονότα της χώρας με την στήριξη της COSMOTE TELEKOM
Θεσσαλονίκη: Ανήλικος επιχείρησε να ληστέψει με απειλή μαχαιριού 20χρονο στο κυλικείο της Πολυτεχνικής Σχολής
Θεσσαλονίκη: Ανήλικος επιχείρησε να ληστέψει με απειλή μαχαιριού 20χρονο στο κυλικείο της Πολυτεχνικής Σχολής
Εκτός από τον 17χρονο συνελήφθη και η 48χρονη μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου
Δεκαεπτάχρονος αποπειράθηκε, με την απειλή μαχαιριού, να ληστέψει έναν 20χρονο, μέσα στο κυλικείο της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, ζητώντας τα χρήματά του.
Η αντίδραση όμως του 20χρονου υποχρέωσε τον ανήλικο να τραπεί σε φυγή και αφού ειδοποιήθηκε η αστυνομία ακολούθησε η σύλληψή του στο πλαίσιο του αυτοφώρου, από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. της Διεύθυνσης 'Αμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης.
Το περιστατικό συνέβη χθες το μεσημέρι, ενώ εκτός από τον 17χρονο συνελήφθη και η 48χρονη μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
Ειδήσεις σήμερα:
Ανακοινώσεις Χρυσοχοϊδη από το Ηράκλειο για την οπλοκατοχή: Μόνιμα το ελληνικό FBI στην Κρήτη, στο μικροσκόπιο οι αναστολές των ποινών
Βίντεο: Με λυγμούς ζήτησε συγγνώμη ο πρόεδρος των Miss Universe για τον διασυρμό της Μις Μεξικό - «Είμαι κι εγώ άνθρωπος»
To καυτό μπικίνι της Χέιλι Μπίμπερ τρέλανε τον σύζυγό της: Ω, Θεέ μου, έγραψε ο Τζάστιν Μπίμπερ - Δείτε φωτογραφίες
Η αντίδραση όμως του 20χρονου υποχρέωσε τον ανήλικο να τραπεί σε φυγή και αφού ειδοποιήθηκε η αστυνομία ακολούθησε η σύλληψή του στο πλαίσιο του αυτοφώρου, από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. της Διεύθυνσης 'Αμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης.
Το περιστατικό συνέβη χθες το μεσημέρι, ενώ εκτός από τον 17χρονο συνελήφθη και η 48χρονη μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
Ειδήσεις σήμερα:
Ανακοινώσεις Χρυσοχοϊδη από το Ηράκλειο για την οπλοκατοχή: Μόνιμα το ελληνικό FBI στην Κρήτη, στο μικροσκόπιο οι αναστολές των ποινών
Βίντεο: Με λυγμούς ζήτησε συγγνώμη ο πρόεδρος των Miss Universe για τον διασυρμό της Μις Μεξικό - «Είμαι κι εγώ άνθρωπος»
To καυτό μπικίνι της Χέιλι Μπίμπερ τρέλανε τον σύζυγό της: Ω, Θεέ μου, έγραψε ο Τζάστιν Μπίμπερ - Δείτε φωτογραφίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα