Live η κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό, Σκαραμαγκά και κέντρο - Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό
Στο «κόκκινο» η κίνηση στους δρόμους - Σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία παρατηρούνται στους βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής
Μετ' εμποδίων πραγματοποιείται από τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (6/11) η κυκλοφορία σε κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου Αττικής.
Συγκεκριμένα, τα μεγαλύτερα προβλήματα παρατηρούνται στον Κηφισό και στα δυο ρεύματα. Σε εκείνο της καθόδου, η κίνηση ξεκινά από το ύψος των τριών γεφυρών έως και την Πέτρου Ράλλη, ενώ στην άνοδο στο «όκκινο είναι η κατάσταση από την Ιερά Οδό έως και τη Νέα Φιλαδέλφεια.
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους
Παράλληλα, σε αρκετά σημεία της Λεωφόρου Κηφισίας, οι οδηγοί θα συναντήσουν καθυστερήσεις και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας.
Εικόνα της κίνησης, ώρα 09:00
Επιπλέον, μεγάλο μποτιλιάρισμα από νωρίς σε δρόμους καταγράφεται γύρω από το κέντρο όπως στη Σταδίου, στη Βασιλίσσης Σοφίας, στη Βασιλίσσης Αμαλίας, στην Πατησίων καθώς και στην Αλεξάνδρας.
Προβλήματα παρατηρούνται και στην Αττική Οδό.
Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) November 6, 2025
20’-25’ από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισίας.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα
10΄-15΄ από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.
Περιφ. Υμηττού 15'-20' από κόμβο Αγ. Παρασκευής έως κόμβο Κηφισίας. https://t.co/vCeDdGkMdn
