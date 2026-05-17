Ο... γρίφος του Τσίπρα, ο Μάρτιος ήταν νωρίς, ο Σεπτέμβριος είναι αργά
Δεύτερη ανάρτηση του τέως πρωθυπουργού, για τον χρόνο ανακοίνωσης του κόμματός του
Την επικείμενη ανακοίνωση νέου πολιτικού φορέα προαναγγέλλει έμμεσα με δεύτερη διαδοχική ανάρτησή του ο τέως πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας.
Χθες, σταχυολογώντας μηνύματα οπαδών και ψηφοφόρων του στα κοινωνικά δίκτυα, που τον καλούσαν να επιστρέψει στην ενεργό πολιτική δράση εδώ και καιρό, «τον Μάρτη ήταν νωρίς…» σχολίαζε με ανάρτηση του ο κ. Τσίπρας. Σήμερα, και εν μέσω θύελλας στον ΣΥΡΙΖΑ μετά την διαγραφή του Παύλου Πολάκη από τον Σωκράτη Φάμελλο, ο κ.Τσίπρας διαπιστώνει ότι τον Σεπτέμβριο θα είναι αργά. Όπως εκτιμάται πάντως, η ανακοίνωση είναι πλέον θέμα ημερών.
