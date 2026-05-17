Eurovision 2026: Το «ευχαριστώ» του Ακύλα μετά τον μεγάλο τελικό και η πρώτη του ανάρτηση
Η ελληνική αποστολή βρέθηκε στη 10η θέση με 220 βαθμούς
Το δικό του «ευχαριστώ» είπε ο Ακύλας για τη δυνατότητα που του δόθηκε να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Ο νεαρός τραγουδιστής βρέθηκε στη δέκατη θέση με 220 βαθμούς, ενώ την κορυφή του 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού κατέκτησε η Βουλγαρία με την Dara.
Ο Ακύλας δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Instagram μία φωτογραφία με τον ίδιο και τα υπόλοιπα μέλη της ελληνικής αποστολής και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για όσα έζησε. «Ελλάδα ευχαριστώ που μου έδωσες την ευκαιρία να ζήσω το όνειρο μου! Για πάντα ευγνώμων. Έρχεται σύντομα αλμπουμάρα», έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής του.
Η ανάρτηση του Ακύλα
Η εμφάνιση του Ακύλα στον μεγάλο τελικό της Eurovision
