Τραγική κατάληξη για 21χρονο που είχε εξαφανιστεί τον Ιούνιο από την Αθήνα - Τον βρήκε πολίτης χωρίς τις αισθήσεις του
Ο Γρηγόρης Πανόπουλος είχε εξαφανιστεί στις 11 Ιουνίου
Τραγικό ήταν το τέλος στην αναζήτηση του Γρηγόρη Πανόπουλου, 21 ετών όπως ανακοίνωσε το «Χαμόγελο του Παιδιού».
Σύμφωνα με την οργάνωση ο Γρηγόρης Πανόπουλος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πολίτη, ο οποίος ενημέρωσε τις Αστυνομικές Αρχές και ακολούθως διαπιστώθηκε ο θάνατος του από νοσοκομείο.
Ο Γρηγόρης Πανόπουλος είχε εξαφανιστεί στις 11/06/2025 από τον Αθήνα με το Χαμόγελο του Παιδιού να προχωρά στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του έναν μήνα αργότερα κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του καθώς συνέτρεχαν λόγοι οι οποίοι έθεταν τη ζωή του σε κίνδυνο.
