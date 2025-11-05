Με το πρόγραμμα My Health F1rst της Eurolife FFH έχεις την ευελιξία και τη σιγουριά να επιλέγεις γιατρό, νοσοκομείο και τρόπο κάλυψης σύμφωνα με τις ανάγκες σου.
Έντονη βροχόπτωση και χαλάζι στην Κρήτη - Γέμισε πέτρες και χώματα ο ΒΟΑΚ, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Έντονη βροχόπτωση και χαλάζι στην Κρήτη - Γέμισε πέτρες και χώματα ο ΒΟΑΚ, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε κατολισθήσεις, με χώματα και πέτρες να πέφτουν στο οδόστρωμα
Ισχυρή χαλαζόπτωση έπληξε νωρίς το απόγευμα το Αστρίτσι, μετατρέποντας για λίγα λεπτά τους δρόμους της περιοχής σε λευκό τοπίο, καθώς ο καιρός παρουσίασε σημαντική επιδείνωση.
Αν και το φαινόμενο διήρκεσε για μικρό χρονικό διάστημα, οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ζημιές σε καλλιέργειες, κυρίως σε ελαιόδεντρα, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους παραγωγούς εν μέσω της περιόδου ελαιοσυγκομιδής.
Σύμφωνα με αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χαλαζόπτωση σημειώθηκε και σε άλλες περιοχές του νησιού, όπως στις Μελέσες του Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων αλλά και στα Σίσα.
Την ίδια ώρα, στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), στο ύψος του Φόδελε, η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε κατολισθήσεις, με χώματα και πέτρες να πέφτουν στο οδόστρωμα, δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες για τους διερχόμενους οδηγούς.
Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, για σήμερα αναμένονταν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Κρήτη, με τα φαινόμενα να είναι κατά τόπους ισχυρά, όπως τελικά επιβεβαιώθηκε από την ένταση των καιρικών επεισοδίων.
Αν και το φαινόμενο διήρκεσε για μικρό χρονικό διάστημα, οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ζημιές σε καλλιέργειες, κυρίως σε ελαιόδεντρα, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους παραγωγούς εν μέσω της περιόδου ελαιοσυγκομιδής.
Σύμφωνα με αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χαλαζόπτωση σημειώθηκε και σε άλλες περιοχές του νησιού, όπως στις Μελέσες του Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων αλλά και στα Σίσα.
Την ίδια ώρα, στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), στο ύψος του Φόδελε, η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε κατολισθήσεις, με χώματα και πέτρες να πέφτουν στο οδόστρωμα, δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες για τους διερχόμενους οδηγούς.
Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, για σήμερα αναμένονταν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Κρήτη, με τα φαινόμενα να είναι κατά τόπους ισχυρά, όπως τελικά επιβεβαιώθηκε από την ένταση των καιρικών επεισοδίων.
Ειδήσεις σήμερα:
Από καλάσνικοφ ο θάνατος της 56χρονης στα Βορίζια - Τι όπλα είχαν ο Καργάκης και τα 4 αδέρφια της άλλης οικογένειας που έχουν συλληφθεί
Ο Πολονάρα συνεχίζει να παλεύει με τη λευχαιμία - Έκανε μεταμόσχευση, έπεσε σε κώμα, είχε 90% πιθανότητες να πεθάνει, αλλά πήρε εξιτήριο
Ισόβια στον 47χρονο που σκότωσε τη σύζυγό του και μαχαίρωσε τον γιο της επειδή πίστευε ότι είχαν ερωτική σχέση
Από καλάσνικοφ ο θάνατος της 56χρονης στα Βορίζια - Τι όπλα είχαν ο Καργάκης και τα 4 αδέρφια της άλλης οικογένειας που έχουν συλληφθεί
Ο Πολονάρα συνεχίζει να παλεύει με τη λευχαιμία - Έκανε μεταμόσχευση, έπεσε σε κώμα, είχε 90% πιθανότητες να πεθάνει, αλλά πήρε εξιτήριο
Ισόβια στον 47χρονο που σκότωσε τη σύζυγό του και μαχαίρωσε τον γιο της επειδή πίστευε ότι είχαν ερωτική σχέση
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα