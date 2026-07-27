Τέλος οι παλιές ταυτότητες για τα ταξίδια στο εξωτερικό από τις 3/8, τι ισχύει για τη διορία του 2027

Όσοι πολίτες δεν έχουν αντικαταστήσει τις κλασικές μπλε αστυνομικές ταυτότητες, δεν θα μπορούν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε





Οι παραδοσιακές «μπλε» αστυνομικές ταυτότητες δεν θα γίνονται πλέον αποδεκτές ως έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα καθώς δεν θα διαθέτουν την μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη (MRZ). Όσοι θελήσουν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό, θα πρέπει είτε να εκδώσουν τις νέες ταυτότητες είτε να χρησιμοποιήσουν το διαβατήριό τους.



Νέες ταυτότητες: Οι διευκρινίσεις Μαρινάκη στο «μπρίφινγκ» για τους πολίτες Σε διευκρινίσεις σχετικά με την ισχύ των παλαιών ταυτοτήτων και τις προθεσμίες αντικατάστασής τους προχώρησε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος,



Απαντώντας σε ερώτημα σχετικά με τη διαδικασία έκδοσης των νέων ταυτοτήτων, ο κ. Μαρινάκης ξεκαθάρισε τα εξής:



Προθεσμία Έκδοσης: Οι πολίτες έχουν περιθώριο να εκδώσουν τη νέα ταυτότητα έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2027.







Ταξίδια στο Εξωτερικό: Από τις 3 Αυγούστου, οι μετακινήσεις στο εξωτερικό θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά με τη νέα ταυτότητα.



Όπως υπογράμμισε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, όσοι επιθυμούν να ταξιδέψουν εκτός χώρας και δεν διαθέτουν ακόμη τη νέα ταυτότητα, θα πρέπει είτε να χρησιμοποιήσουν το διαβατήριo τους είτε να προγραμματίσουν άμεσα την έκδοση της νέας ταυτότητας.





Κλείσιμο Δείτε το βίντεο του Παύλου Μαρινάκη: @pavlos_marinakis 🎬 Briefing για τους πολίτες – Επεισόδιο 15: «Δεν έχω βγάλει ταυτότητα. Τι κάνω;» Δείτε την απάντηση σε αυτήν και σε άλλες δικές σας ερωτήσεις. ♬ πρωτότυπος ήχος - Pavlos Marinakis

Πώς θα βγάλετε τη νέα ταυτότητα Η διαδικασία έχει απλοποιηθεί αρκετά, αλλά απαιτεί μια μικρή προετοιμασία. Θα χρειαστεί να κλείσετε ραντεβού στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής σας και να πάτε οι ίδιοι εκεί.



Αποδεκτές μόνο εντός της Ελλάδας θα γίνονται από τις 3 Αυγούστου οι παλιές, μπλε ταυτότητες. Όσοι Έλληνες πολίτες δεν εκδώσουν τις νέες ταυτότητες μέχρι αυτήν την ημερομηνία, σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1157, δεν θα μπορούν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό καθώς δεν θα θεωρούνται έγκυρες.Οι παραδοσιακές «μπλε» αστυνομικές ταυτότητες δεν θα γίνονται πλέον αποδεκτές ως έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα καθώς δεν θα διαθέτουν την μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη (MRZ). Όσοι θελήσουν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό, θα πρέπει είτε να εκδώσουν τις νέες ταυτότητες είτε να χρησιμοποιήσουν το διαβατήριό τους.Σε διευκρινίσεις σχετικά με την ισχύ των παλαιών ταυτοτήτων και τις προθεσμίες αντικατάστασής τους προχώρησε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, στις 24/7, κατά τη διάρκεια του 15ου Briefing για τους πολίτες.Απαντώντας σε ερώτημα σχετικά με τη διαδικασία έκδοσης των νέων ταυτοτήτων, ο κ. Μαρινάκης ξεκαθάρισε τα εξής:Προθεσμία Έκδοσης: Οι πολίτες έχουν περιθώριο να εκδώσουν τη νέα ταυτότητα έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2027.Χρήση στο Εσωτερικό: Η παλιά ταυτότητα συνεχίζει να ισχύει κανονικά ως αποδεικτικό μέσο ταυτοπροσωπίας.Ταξίδια στο Εξωτερικό: Από τις 3 Αυγούστου, οι μετακινήσεις στο εξωτερικό θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά με τη νέα ταυτότητα.Όπως υπογράμμισε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, όσοι επιθυμούν να ταξιδέψουν εκτός χώρας και δεν διαθέτουν ακόμη τη νέα ταυτότητα, θα πρέπει είτε να χρησιμοποιήσουν τοτους είτε να προγραμματίσουν άμεσα την έκδοση της νέας ταυτότητας.Η διαδικασία έχει απλοποιηθεί αρκετά, αλλά απαιτεί μια μικρή προετοιμασία. Θα χρειαστεί να κλείσετε ραντεβού στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής σας και να πάτε οι ίδιοι εκεί.

Τι θα χρειαστείτε μαζί σας Φωτογραφία: Μπορείτε να τη βγάλετε είτε απευθείας στο τμήμα, είτε σε φωτογράφο που θα την «ανεβάσει» στο myPhoto του gov.gr.



Παράβολα: Το κόστος είναι 10€ και μόλις 5€ για πολύτεκνους (Τύπος Παραβόλου: 1894), συν ένα μικρό ένσημο της αστυνομίας αξίας 0,50€ (Τύπος Παραβόλου: 2043). Όλα γίνονται ηλεκτρονικά μέσω e-Παράβολο, ενώ σε περίπτωση λάθους προβλέπεται διαδικασία επιστροφής χρημάτων.



Την παλιά σας ταυτότητα: Θα πρέπει να την παραδώσετε εκείνη τη στιγμή.



Το καλό νέο; Μόλις κάνετε την αίτηση, η νέα σας ταυτότητα θα είναι έτοιμη σε περίπου μία εβδομάδα. Συγκεκριμένα, ο εκτιμώμενος χρόνος από την υποβολή της αίτησης μέχρι την παραλαβή της νέας ταυτότητας υπολογίζεται περίπου σε επτά εργάσιμες ημέρες.