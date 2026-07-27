Στο νοσοκομείο 15χρονη που κατανάλωσε αλκοόλ σε καφετέρια στη Σαλαμίνα, συνελήφθησαν ο υπεύθυνος του καταστήματος και ο πατέρα της
ΕΛΛΑΔΑ
Σαλαμίνα Αλκοόλ Ανήλικη Πατέρας Καφετέρια

Στο νοσοκομείο 15χρονη που κατανάλωσε αλκοόλ σε καφετέρια στη Σαλαμίνα, συνελήφθησαν ο υπεύθυνος του καταστήματος και ο πατέρα της

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής - Η ανήλικη μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας

Στο νοσοκομείο 15χρονη που κατανάλωσε αλκοόλ σε καφετέρια στη Σαλαμίνα, συνελήφθησαν ο υπεύθυνος του καταστήματος και ο πατέρα της
Μαρίνος Αλειφέρης
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
2 ΣΧΟΛΙΑ
Κινητοποίηση του ΕΚΑΒ και της ΕΛΑΣ προκάλεσε το βράδυ της Κυριακής ενημέρωση για 15χρονη κοπέλα που ήταν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση σε καφετέρια στη Σαλαμίνα.

Όπως διαπιστώθηκε η ανήλικη είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ.

Την κοπέλα παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο την μετέφερε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας

Από την πλευρά τους οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 38χρονο υπεύθυνο του καταστήματος αλλά και τον 51χρονο πατέρα της 15χρονης που κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.
Μαρίνος Αλειφέρης
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
2 ΣΧΟΛΙΑ

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