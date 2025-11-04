Βορίζια: Πώς έφτασε η αστυνομία στα ίχνη των τριών αδελφών - «Αδύναμος κρίκος» ο 19χρονος που είναι φαντάρος

Τα τρία αδέλφια, 29, 27 και 19 ετών, έχουν οδηγηθεί στην αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου - Κατηγορούμενοι ακόμη, είναι ο τέταρτος αδελφός τους και ένας εξάδελφός τους, που νοσηλεύονται φρουρούμενοι μετά την άσκηση ποινικών διώξεων σε βάρος τους