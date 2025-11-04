Παραδόθηκαν τα τρία καταζητούμενα αδέλφια για το μακελειό στα Βορίζια - Δείτε βίντεο
Νωρίτερα είχε επικοινωνήσει με τις Αρχές δικηγόρος που εκπροσωπεί τους τρεις - Η αστυνομία είχε εντοπίσει το ξενοδοχείο στο οποίο κρυβόταν ο ένας από τα τρία αδέλφια και είχε προσαγάγει τους ιδιοκτήτες
Παραδόθηκαν στις Αρχές οι τρεις καταζητούμενοι για το μακελειό στα Βορίζια. Τα τρία αδέλφια βρίσκονταν σε περιοχή του Ηρακλείου και η δικηγόρος που τους εκπροσωπεί επικοινώνησε με την αστυνομία και είπε ότι η πρόθεση των πελατών της είναι να παραδοθούν άμεσα. Ηδη, σε βάρος τους, είχαν εκδοθεί εντάλματα και μετά την παράδοσή τους συνελήφθησαν.
Δείτε βίντεο από τη μεταγωγή των τριών στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου:
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα ξενοδοχείο στο οποίο φέρεται να κρυβόταν ο ένας από τους τρεις που αναζητούνται. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή των ιδιοκτητών του ξενοδοχείου, που είναι πατέρας και γιος. Λίγα λεπτά μετά τις έξι το απόγευμα τα τρία αδέλφια παραδόθηκαν. Πλέον αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα για να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης και ακολούθως αναμένεται να τους ασκηθούν ποινικές διώξεις.
Στα τρία αδέρφια συγκαταλέγεται ο 27χρονος ιδιοκτήτης της κατοικίας στην οποία εξερράγη η βόμβα, ένας ακόμα αδερφός, ηλικίας 29 ετών, ενώ ο μικρότερος αδερφός, μόλις 19 ετών, είναι φαντάρος. Ο τέταρτος αδελφός τους νοσηλεύεται φρουρούμενος καθώς είχε τραυματισθεί στη συμπλοκή, όπως και ο ξάδελφός τους, που επίσης κατηγορείται.
Την ίδια ώρα, στο χωριό των 500 κατοίκων υπάρχουν 400 πάνοπλοι αστυνομικοί. Οι δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. να συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του οπλισμού που χρησιμοποιήθηκε στο αιματηρό επεισόδιο του περασμένου Σαββάτου.
