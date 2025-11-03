Με 56 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, η Coca-Cola (Coca-Cola Τρία Έψιλον και Coca-Cola Hellas) αποδεικνύει πως η πραγματική αξία μιας εταιρείας δεν μετριέται μόνο στην παραγωγή και στις πωλήσεις, αλλά στη δυνατότητα να ανοίγει ορίζοντες για την κοινωνία, την οικονομία, την ανάπτυξη. Για το μέλλον όλων μας.
Τροχαίο με αγριογούρουνο στην Εύβοια: Σκοτώθηκε το ζώο, υλικές ζημιές στο αυτοκίνητο
Το αγριογούρουνο πετάχτηκε στο δρόμο
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στον επαρχιακό δρόμο Ζαράκων στην Εύβοια όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με αγριογούρουνο.
Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, το όχημα κινούνταν κανονικά όταν το άγριο ζώο βγήκε απροειδοποίητα στο δρόμο. Ο οδηγός προσπάθησε να το αποφύγει κάνοντας ελιγμό, όμως δεν κατάφερε να αποτρέψει τη σύγκρουση.
Από το χτύπημα, το αυτοκίνητο υπέστη υλικές ζημιές, ενώ το αγριογούρουνο βρήκε ακαριαίο θάνατο. Ευτυχώς, ο οδηγός βγήκε σώος και αβλαβής, χωρίς να τραυματιστεί.
Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί στη λίστα των συνεχώς αυξανόμενων τροχαίων με αγριογούρουνα που καταγράφονται τα τελευταία χρόνια στην Εύβοια, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους και τους οδηγούς.
