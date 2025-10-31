Η JYSK αναδεικνύει την αξία του καλού ύπνου μέσα από προσεγμένα προϊόντα που προσφέρουν στήριξη, άνεση και αισθητική αρμονία, για κάθε στιγμή χαλάρωσης και ανανέωσης.
Σεισμός τώρα 3,4 Ρίχτερ ανοιχτά της Νισύρου
Στα 5 χιλιόμετρα το εστιακό βάθος
Σεισμός 3,4 Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής σε θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Νισύρου.
Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα 5 χλμ. Το επίκεντρο του σεισμού είναι 12 χλμ. νοτιοδυτικά της Νισύρου.
