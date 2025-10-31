Σεισμός τώρα 3,4 Ρίχτερ ανοιχτά της Νισύρου
Στα 5 χιλιόμετρα το εστιακό βάθος

Σεισμός 3,4 Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής σε θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Νισύρου.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα 5 χλμ. Το επίκεντρο του σεισμού είναι 12 χλμ. νοτιοδυτικά της Νισύρου.

