Απολογείται ο Παππάς της Χρυσής Αυγής: Ήμουν... νέος, είπε για τις φωτογραφίες του με ναζιστικά σύμβολα

Σε άλλο σημείο της απολογίας του, αποκήρυξε τις φωτογραφίες που περιέχονται στη δικογραφία και τον εμφανίζουν μενέος», ανέφερε μεταξύ άλλων, και απευθυνόμενος στην πρόεδρο του δικαστηρίου είπε: «Εσείς είστε σήμερα η φοιτήτρια Νομικής που υπήρξατε κάποτε; (...) Κι αν είναι να καταδικαστώ με πόζες σε φωτογραφίες, πείτε μου πώς αυτές συνδέονται με τον 18χρονο άνδρα του ’78 και τον 50χρονο που ήμουν τότε (...). Η δίωξή μου είναι πολιτική, δεν θα βρείτε τίποτα που να με βαραίνει», ισχυρίστηκε ο Χρήστος Παππάς.Αναφερόμενος στη δολοφονία τουαπό τονυποστήριξε: «Δεν υπήρξε καμία επικοινωνία μου το βράδυ της δολοφονίας. Το έμαθα από τα ΜΜΕ. Τον Ρουπακιά δεν τον ήξερα. Είπα εγώ σε κανέναν “σκοτώστε τον Φύσσα”; Για μένα η στέρηση της ζωής, πέρα από ποινικό αδίκημα, αποτελεί και ύψιστο αμάρτημα. Βρέθηκα στη φυλακή γιατί έκοψα ψήφους στον Σαμαρά. Ο Χρήστος Παππάς είναι αθώος».Η δίκη θα συνεχιστεί με την απολογία του*Φωτογραφία αρχείου