Η Κύπρος έβαλε γυναικείες φιγούρες στα φανάρια - «Είναι μία μικρή αλλαγή με μεγάλα μηνύματα»
Η Κύπρος έβαλε γυναικείες φιγούρες στα φανάρια - «Είναι μία μικρή αλλαγή με μεγάλα μηνύματα»
Τα πρώτα τοποθετήθηκαν στη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη - Θα ακολουθήσουν άλλες έξι διαβάσεις σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Πάφο και ελεύθερη Αμμόχωστο
Τα πρώτα φανάρια με γυναικείες φιγούρες για το πράσινο και το κόκκινο εγκαινιάστηκαν στην Κύπρο μετά από πρωτοβουλία του υπουργείου Μεταφορών της χώρας σε συνεργασία με το Γραφείο Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων.
Τα πρώτα τέτοια φανάρια τέθηκαν σε λειτουργία στη διάβαση πεζών στη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη, μπροστά από το Δημοτικό Θέατρο και το Κυπριακό Μουσείο στη Λευκωσία.
Ο υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Αλέξης Βαφεάδης, έκανε λόγο για μια μικρή αλλαγή με μεγάλα μηνύματα. Όπως είπε «πεόκειται για μια κίνηση που εμπεδώνει την ισότητα στην αντίληψή μας, δίνοντας τα σωστά μηνύματα σε όλες τις ηλικίες. Η τοποθέτηση των γυναικείων φιγούρων, ανέφερε, αποτελεί μια συμβολική, αλλά σημαντική πρωτοβουλία που υπενθυμίζει ότι οι γυναίκες συμμετέχουν ενεργά και ισότιμα στη ζωή της πόλης.
Από πλευράς της, η Επίτροπος Ισότητας των Φύλων Τζόζη Χριστοδούλου ανέφερε ότι η τοποθέτηση γυναικείων φιγούρων σε διαβάσεις πεζών σηματοδοτεί την υλοποίηση μιας ακόμα δράσης της Εθνικής Στρατηγικής για οριζόντια προώθηση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών. Πρόκειται, υπογράμμισε, για μια δράση συμβολική, η οποία σπάζει τα στερεότυπα και στέλνει το μήνυμα ότι οι γυναίκες ανήκουν σε όλους τους δημόσιους χώρους. Τέτοιες δράσεις, κατέληξε, συμβάλλουν στην αλλαγή αντιλήψεων, ιδιαίτερα ανάμεσα στα νεαρά άτομα, και προωθούν τα θέματα της ισότητας και της συμμετοχής.
Σημειώνεται ότι μέχρι το τέλος Νοεμβρίου, το Τμήμα Δημοσίων Έργων θα προχωρήσει στην κατασκευή, τοποθέτηση και λειτουργία φαναριών με γυναικείε φιγούρες σε έξι διαβάσεις πεζών, σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Πάφο και ελεύθερη Αμμόχωστο.
