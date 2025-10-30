ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά σε διαμέρισμα στο Παλαιό Φάληρο, απεγκλωβίστηκαν δύο ηλικιωμένοι - Επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα

Για πρώτη φορά γυναίκα γιατρός έκανε μεταμόσχευση ήπατος στην Ελλάδα – Ποια είναι η Ελένη Καρακάση
ΕΛΛΑΔΑ
Μεταμόσχευση ήπατος ΑΠΘ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Για πρώτη φορά γυναίκα γιατρός έκανε μεταμόσχευση ήπατος στην Ελλάδα – Ποια είναι η Ελένη Καρακάση

Νέα επιτυχία της Χειρουργικής Κλινικής Μεταμοσχεύσεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου

Για πρώτη φορά γυναίκα γιατρός έκανε μεταμόσχευση ήπατος στην Ελλάδα – Ποια είναι η Ελένη Καρακάση
3 ΣΧΟΛΙΑ
Η πρώτη μεταμόσχευση ήπατος από γυναίκα χειρουργό στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε, στις 17 Οκτωβρίου 2025, στη Χειρουργική Κλινική Μεταμοσχεύσεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου.

Σε έναν τομέα όπου η συμμετοχή των γυναικών υπήρξε ιστορικά περιορισμένη, η νεαρή αλλά έμπειρη χειρουργός κυρία Κωνσταντίνα Ελένη Καρακάση, πραγματοποίησε με επιτυχία την πρώτη μεταμόσχευση ήπατος από γυναίκα χειρουργό στην Ελλάδα.

Η επιτυχημένη επέμβαση σε ένα 59χρονο ασθενή, η οποία πραγματοποιήθηκε υπό την καθοδήγηση του Διευθυντή της Κλινικής, Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής κ. Γεωργίου Τσουλφά, αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την ελληνική ιατρική και επιβεβαιώνει την υψηλή επιστημονική κατάρτιση του γυναικείου ιατρικού δυναμικού, αλλά και την έμφαση που δίνει το Αριστοτέλειο στην αποτελεσματική εκπαίδευση των νέων επιστημόνων.

Για πρώτη φορά γυναίκα γιατρός έκανε μεταμόσχευση ήπατος στην Ελλάδα – Ποια είναι η Ελένη Καρακάση


Γεννημένη και μεγαλωμένη στην Κωνσταντινούπολη, η κα Καρακάση αποφοίτησε με Άριστα από το Ζωγράφειο και σπούδασε Ιατρική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, όπου ολοκλήρωσε και την ειδικότητά της. Σήμερα, εργάζεται ως Γενική Χειρουργός στην Κλινική Μεταμοσχεύσεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, διαθέτοντας εμπειρία σε μεταμοσχεύσεις ήπατος και νεφρού. Παράλληλα, είναι Υποψήφια Διδακτόρισσα του Αριστοτελείου, μελετώντας την εφαρμογή νέων τεχνολογιών, όπως η τρισδιάστατη απεικόνιση (LIDAR), στη χειρουργική.

«Το επίτευγμα αυτό αποκτά τεράστια σημασία, καθώς σηματοδοτεί την έμπρακτη ενίσχυση της Ισότητας και της Συμπερίληψης στον απαιτητικό χώρο της χειρουργικής μεταμοσχεύσεων» αναφέρει ο Διευθυντής της Χειρουργικής Κλινικής Μεταμοσχεύσεων του Αριστοτελείου, Καθηγητής Γεώργιος Τσουλφάς.

Ειδήσεις σήμερα:

Έρχεται πρόγραμμα ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης για σπίτια 30ετίας με επιδότηση έως 80%

Αρραβώνες στα 7 και «προίκες» χιλιάδων ευρώ - Τι αποκαλύπτει ο Ρομά που τόλμησε να σπάσει τους κανόνες

Γιατί ο Τραμπ πάτησε το κουμπί των πυρηνικών δοκιμών μετά από 33 χρόνια - Η οργή για τη Ρωσία και το δύσκολο αίνιγμα της Κίνας
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Όλα όσα χρειάζεσαι και την Black Friday

Η μεγάλη καταναλωτική γιορτή πλησιάζει και φέρνει μαζί της αναρίθμητες προσφορές. Σας έχουμε τον τρόπο για να βρείτε τις καλύτερες και να επενδύσετε σε ό,τι πραγματικά χρειάζεστε.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης