Ανήλικος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Χρυσούπολης στην Καβάλα μετά από κατανάλωση αλκοόλ - Συνελήφθη ιδιοκτήτης μπαρ

Η σειρά Nature’s Promise της ΑΒ Βασιλόπουλος είναι κάτι περισσότερο από μια σειρά προϊόντων. Είναι μια υπόσχεση για ποιότητα, μια δέσμευση για υγεία, ένας δρόμος προς έναν πιο βιώσιμο τρόπο ζωής αλλά και «Προϊόν της Χρονιάς» 2025.