Η μεγάλη καταναλωτική γιορτή πλησιάζει και φέρνει μαζί της αναρίθμητες προσφορές. Σας έχουμε τον τρόπο για να βρείτε τις καλύτερες και να επενδύσετε σε ό,τι πραγματικά χρειάζεστε.
Ανήλικος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Χρυσούπολης στην Καβάλα μετά από κατανάλωση αλκοόλ - Συνελήφθη ιδιοκτήτης μπαρ
Ανήλικος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Χρυσούπολης στην Καβάλα μετά από κατανάλωση αλκοόλ - Συνελήφθη ιδιοκτήτης μπαρ
Ο ανήλικος δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια αποχώρησε - Σε βάρος του ιδιοκτήτη σχηματίστηκε δικογραφία για διάθεση και πώληση αλκοόλ σε ανήλικους
Ένα νέο περιστατικό μέθης ανηλίκου σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (28/10) σε καφέ – μπαρ στη Χρυσούπολη της Καβάλας.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ένας 15χρονος έπινε ποτά με την παρέα του στο καφέ – μπαρ, όταν ξαφνικά ένιωσε αδιαθεσία, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί σε κατάσταση μέθης στο Κέντρο Υγείας Χρυσούπολης. Οι γιατροί του πρόσφεραν τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια αποχώρησε.
Για το περιστατικό ενημερώθηκε το αστυνομικό τμήμα Νέστου, που συνέλαβε τον 26χρονο ιδιοκτήτη του καταστήματος.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διάθεση και πώληση αλκοόλ σε ανήλικους και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Καβάλας για να απολογηθεί.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ένας 15χρονος έπινε ποτά με την παρέα του στο καφέ – μπαρ, όταν ξαφνικά ένιωσε αδιαθεσία, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί σε κατάσταση μέθης στο Κέντρο Υγείας Χρυσούπολης. Οι γιατροί του πρόσφεραν τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια αποχώρησε.
Για το περιστατικό ενημερώθηκε το αστυνομικό τμήμα Νέστου, που συνέλαβε τον 26χρονο ιδιοκτήτη του καταστήματος.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διάθεση και πώληση αλκοόλ σε ανήλικους και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Καβάλας για να απολογηθεί.
Ειδήσεις σήμερα:
Τραγωδία στην Κωνσταντινούπολη: Δύο αδελφάκια ανασύρθηκαν νεκρά από τα συντρίμμια του επταώροφου κτιρίου που κατέρρευσε
Forbes: Οι 10 πιο ακριβοπληρωμένοι αθλητές για το 2025 - Ένας πυγμάχος και ένα αστέρι του NFL πάνω από τον Μέσι
Πώς θα καταλάβετε εάν σας έχουν χακάρει το κινητό – Τα έξι σημάδια και τι πρέπει να κάνετε αμέσως μετά
Τραγωδία στην Κωνσταντινούπολη: Δύο αδελφάκια ανασύρθηκαν νεκρά από τα συντρίμμια του επταώροφου κτιρίου που κατέρρευσε
Forbes: Οι 10 πιο ακριβοπληρωμένοι αθλητές για το 2025 - Ένας πυγμάχος και ένα αστέρι του NFL πάνω από τον Μέσι
Πώς θα καταλάβετε εάν σας έχουν χακάρει το κινητό – Τα έξι σημάδια και τι πρέπει να κάνετε αμέσως μετά
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα