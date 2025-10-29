Συνεχίζονται οι αντιδράσεις ενάντια στις συγχωνεύσεις τμημάτων στη ΔΙΠΕ Α’ Αθήνας - Νέα κινητοποίηση στις 6 Νοεμβρίου

Η κινητοποίηση αυτή ήταν και η ενδεδειγμένη απάντηση στον κυβερνητικό αυταρχισμό που ξεδιπλωθηκε την προηγούμενη εβδομάδα με την εξωφρενική επίθεση των δυνάμεων καταστολής σε γονείς, μικρούς μαθητές και εκπαιδευτικούς έξω από την ΔΙΠΕ Α’ Αθήνας.Αντιπροσωπεία μας, συναντήθηκε με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείο Παιδείας Γιάννη Παπαδομαρκάκη, τον Διευθυντή Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης Γιάννη Μπουσδούνη και συνεργάτες τους.Αρχικά θέλουμε να επισημάνουμε την απαράδεκτη επιμονή του Γενικού Γραμματέα να μη συμμετάσχει εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών στη συνάντηση το οποίο όπως αποδείχτηκε είχε να κάνει με την «άνεση» που επιδίωξε να έχει στη συνέχεια έτσι ώστε να κατηγορεί, τους δασκάλους των παιδιών μας, για το ωράριό τους που προσπαθεί να «εξορθολογίσει» το Υπουργείο αλλά και τους Διευθυντές των σχολείων για «λειψή κατανόηση» και «λάθη» που δημιουργούν τα προβλήματα. Τον ενημερώνουμε πως οι γονείς ξέρουμε πολύ καλά ότι τα σχολεία κρατιώνται όρθια χάρη και στην προσπάθεια των εκπαιδευτικών παρά τις δύσκολες συνθήκες που δημιουργεί το Υπουργείο με την πολιτική του άρα οποιαδήποτε προσπάθεια να έρθουμε αντιμέτωποι θα αποτύχει.Η αντιπροσωπεία έθεσε με τη σειρά τα εξής ζητήματα:1. Καταγγείλαμε την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας που αντί να στείλει εκπαιδευτικούς στα σχολεία στέλνει τα ΜΑΤ να χτυπήσουν και να ρίξουν χημικά σε γονείς, παιδιά & εκπαιδευτικούς που διαμαρτύρονται! Απαιτήσαμε να μην βρίσκονται καν εκεί οι δυνάμεις καταστολής γιατί δεν έχουν καμία σχέση με τα σοβαρά ζητήματα της εκπαίδευσης!Ο Γενικός Γραμματέας από τη μία δήθεν συμφώνησε πως αυτό ήταν απαράδεκτο, επικαλέστηκε πως δεν ήταν εντολή του Υπουργείου Παιδείας και πως η Υπουργός διαμαρτυρήθηκε για τα γεγονότα αλλά από την άλλη δικαιολόγησε την παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων «για να μην παρεισφρήσουν άτομα και γίνουν έκτροπα». Άρα τι;;; Φοβούνται να παραδεχτούν πως επενδύουν στον φόβο για να υλοποιήσουν τις απαράδεκτες συγχωνεύσεις και τις περικοπές τους! Σε λίγο θα μας πουν πως τυχαία και από μόνοι τους οι αστυνομικοί έρχονται έξω από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης όταν έχουν οι γονείς διαμαρτυρίες. Μήπως να πούμε και πως «πάλι καλά» που ήταν εκεί οι δυνάμεις καταστολής αφού σύμφωνα με την αστυνομία «παρείσφρησαν άτομα» και «έγιναν έκτροπα»; Τελικά σώθηκε το κτίριο της Διεύθυνσης από τα 8χρονα & τα 10χρονα με τους γονείς τους;2. Απαιτήσαμε να παρθούν πίσω οι αποφάσεις για τις συγχωνεύσεις στην ΔΙΠΕ Α’Αθήνας και να ακυρωθούν. Ξεκαθαρίσαμε πως οι γονείς δε θα κάνουμε πίσω και πως στα σχολεία δε θα γίνουν δεκτές τέτοιες απαράδεκτες αποφάσεις!Οι απαντήσεις ήταν άλλα λόγια να αγαπιόμαστε...! Από την δήλωση άγνοιας «πείτε μου για ποια σχολεία μιλάμε, δεν ξέρω» και την αποποίηση ευθύνης μιας και «...οι συγχωνεύσεις είναι ζήτημα των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης...» έως την επίκληση του νόμου και πως οι γονείς «...ξέρουν πως όταν γράφουν τα παιδιά τους στο στα σχολεία πως αυτά θα έχουν τμήματα 25 μαθητών...».Οι αγωνιστικές κινητοποιήσεις όλες τις τελευταίες ημέρες και η πίεση της αντιπροσωπείας μας ήταν αυτή που έφερε τη συζήτηση στο σημείο όπου ο Γενικός Γραμματέας είπε πως «θα εξετάσει τις περιπτώσεις των συγχωνεύσεων και θα μας ενημερώσει...».3. Αναδείξαμε τις σοβαρές ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής & εκπαίδευσης, τον απόλυτο περιορισμό της «Παράλληλης Στήριξης» και την μη συγκρότηση Τμημάτων Ένταξης σε πάρα πολλά σχολεία.Μας απάντησαν πως «για πρώτη φορά φέτος υπάρχει σχέδιο με σκοπό να αυξηθούν τα Τμήματα Ένταξης», μας μίλησαν για «χιλιάδες διορισμούς», είπαν πως πως «αν έχει ανάγκη ένα παιδί Παράλληλη Στήριξη θα την έχει» αλλά δεν παραδέχτηκαν τις μεγάλες ελλείψεις εκπαιδευτικών Παράλληλης Στήριξης που ο κάθε Σύλλογος γνωρίζει ανά σχολείο, δεν παραδέχτηκαν την απαράδεκτη κατάσταση και τον πολύ μικρό αριθμό των Ειδικών Σχολείων και υπεραμύνθηκαν το νέο νομικό πλαίσιο -και τις οδηγίες στα ΚΕΔΑΣΥ- που συνιστά ταφόπλακα για την ειδική αγωγή και την ολόπλευρη επιστημονική φροντίδα που πρέπει να απολαμβάνει κάθε παιδί με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, μαθησιακές δυσκολίες ή αναπηρίες. Ειδικά δε στο σημείο που προτείναμε να τοποθετήσουν στα σχολεία εργοθεραπευτές και λογοθεραπευτές ξεκινώντας από τα νηπιαγωγεία για να σταματήσει το «πάρτυ» των ιδιωτών και η οικονομική αιμορραγία των γονέων κάνοντας βήμα προς την πραγματική συμπερίληψη και ένταξη εκεί δεν είχαν τίποτα να μας πουν.4. Αναδείξαμε τον κοφτη στο ολοήμερο πρόγραμμα που σε πολλά σχολεία δεν επαρκούν τα τμήματα, που έχουν μείνει έξω πάρα πολλά παιδιά, που γίνονται ακόμα και κληρώσεις ενώ ζητούνται δικαιολογητικά από τους γονείς με βάση την απαράδεκτη εγκύκλιο.Ο Γενικός Γραμματέας έκανε πως δεν καταλαβαίνει. Κατηγόρησε τους διευθυντές των σχολείων για «λειψή κατανόηση» και «λάθος χειρισμούς», είπε πως το ολοήμερο λειτουργεί κανονικά (?!) δεν παραδέχτηκε πως όλα γίνονται για να εξοικονομηθούν θέσεις δασκάλων και να κρυφτούν τα κενά που υπάρχουν με νέους περιορισμούς όπως αυτή η εγκύκλιος που άλλωστε φέρει την υπογραφή του.Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με την αντιπροσωπεία να ξεκαθαρίζει στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας πως οι γονείς αναμένουν άμεση απάντηση να παρθούν πίσω οι συγχωνεύσεις στην ΔΙΠΕ Α’ Αθήνας και πως θα κινηθούμε σε όλα τα ζητήματα με βάση τις σύγχρονες ανάγκες των παιδιών μας ενάντια στην υποβάθμιση που προχωρά με γοργούς ρυθμούς το Υπουργείο!Ως Ομοσπονδία Γονέων Περιφέρειας Αττικής συνεχίζουμε τις πρωτοβουλίες μας και την στήριξη στις πρωτοβουλίες των Ενώσεων σε όλη την Αττική!Το Υπουργείο Παιδείας δεν δείχνει καμία διάθεση να λύσει τα προβλήματα στα σχολεία! Αντίθετα μέρα με τη μέρα τα οξύνει! Αυτό άλλωστε επιβεβαιώνει πως αποτελεί κυβερνητική επιλογή και στρατηγική η υποβάθμιση & η απαξίωση γιατί εξασφαλίζουν μειωμένο κόστος ώστε να κατευθύνουν κονδύλια στις πραγματικές προτεραιότητές τους ενώ παράλληλα στρώνεται το έδαφος για περαιτέρω κατηγοριοποίηση & ιδιωτικοποίηση της παρεχόμενης μόρφωσης!Ο προβληματισμός και η αγανάκτηση που βιώνουν απ’άκρη σ’άκρη όλοι οι γονείς θα πρέπει να βρει διέξοδο και να εκφραστεί μαζικά, αγωνιστικά, στους δρόμους και σε αντιπαράθεση με την κυβερνητική πολιτική και την κοροϊδία!Καλούμε τις Ενώσεις Γονέων σε όλη την Αττική να πάρουν αποφάσεις συμμετοχής και να οργανώσουν την μαζική κάθοδο των Συλλόγων Γονέων στο Πανεκπαιδευτικό Συλλαλητήριο την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου!Συνεχίζουμε παντού τις Γενικές Συνελεύσεις & την μαζική ενημέρωση των γονέων σε κάθε περιοχή και σε κάθε σχολείο!Είμαστε σε αγωνιστική ετοιμότητα να ακυρώσουμε τις συγχωνεύσεις αν δεν τις ακυρώσει το Υπουργείο!Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025