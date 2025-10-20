Μια δυναμική πρωτοβουλία στα πιο απομακρυσμένα μέρη της Ελλάδας φέρνει χαρά, σιγουριά και ελπίδα, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να μεγαλώσουν με ασφάλεια και προοπτική.
Αντιδράσεις για τη συγχώνευση τμημάτων από τους γονείς του 36ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών
Αντιδράσεις για τη συγχώνευση τμημάτων από τους γονείς του 36ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών
Κινητοποιήσεις από γονείς μαθητών 15 σχολείων της Αθήνας – «Καθ’ όλα νόμιμη η συγχώνευση», απαντά το Υπουργείο Παιδείας – Εγκρίθηκαν οι νέες πιστώσεις για πρόσληψη 2.700 αναπληρωτών
Για υποβάθμιση των σχολείων ύστερα από την επικείμενη συγχώνευση τμημάτων, κάνει λόγο ο σύλλογος γονέων του 36ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών στα Εξάρχεια. Το πρωί της Δευτέρας, 20 Οκτωβρίου 2025, πραγματοποιήθηκε συνάντηση στην Α’ Πρωτοβάθμια Διεύθυνση Εκπαίδευσης ενώ ακολούθησε κινητοποίηση, στην οποία συμμετείχαν γονείς από 15 σχολεία, που αντιμετωπίζουν αντίστοιχο πρόβλημα.
Με αφορμή τη διαμαρτυρία του συλλόγου γονέων του 36ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών, στο οποίο πρόκειται να γίνει συγχώνευση τμημάτων στη Β’ και Ε’ τάξη, το protothema.gr επικοινώνησε τόσο με γονείς, όσο και με το υπουργείο Παιδείας.
Ειδικότερα, αν και τα τμήματα είναι ήδη μικρά – «στο ένα τμήματα είναι 11 μαθητές και στο άλλο 14», όπως ενημερώνει γονέας της Ε’ Δημοτικού, οι αντιδράσεις εστιάζουν στο ζήτημα του χρόνου: «Η αλήθεια είναι, ότι περιμέναμε να γίνει συγχώνευση αλλά τον Αύγουστο. Η συγχώνευση έρχεται τώρα, που τα παιδιά μας έχουν μπει σε μία σειρά, ξεκίνησαν με τους δασκάλους τους… Υπάρχουν και παιδιά με μαθησιακά στην τάξη. Επίσης, άπαξ και φύγουν οι δάσκαλοι, δεν θα μπορεί να λειτουργεί το ολοήμερο. Διακυβεύονται πολλά με τη συγχώνευση εν μέσω της χρονιάς, ενώ αν είχε γίνει από την αρχή… Γιατί δεν έγινε πριν την έναρξη του σχολικού έτους; Απευθυνθήκαμε στη διευθύντρια της Α’ Πρωτοβάθμιας για να ενημερωθούμε σχετικά. Τέλος, να τονιστεί ότι δεν είμαστε μόνο εμείς, είναι γύρω στα 15 σχολεία στην Αττική», καταλήγει.
Η Πρόεδρος του συλλόγου γονέων του 36ου δημοτικού, Μπόικα Μπονέβα, θα πει: «Δύο τμήματα του ολοήμερου θα επηρεαστούν από τις συγχωνεύσεις, θα χρειαστεί να συμπτυχθούν και αυτά, συνολικά 48 παιδιά. Εκτός αυτού, οι δάσκαλοι που δεν θα φύγουν – που είναι δηλαδή τώρα υπεύθυνοι του ολοήμερου – θα χρειαστεί να κάνουν και ειδικότητες… Επομένως, η αναστάτωση που θα προκληθεί θα επηρεάσει όλο το σχολείο, τη σταθερότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, την ομαλή ροή όχι μόνο των δύο τμημάτων αλλά και ολόκληρου του σχολείου. Αντίστοιχα προβλήματα αντιμετωπίζουν και άλλα σχολεία, είμαστε 15 συνολικά. Τα παιδιά μας σήμερα, τέλος Οκτωβρίου, καλούνται να αντιμετωπίσουν μία εντελώς νέα συνθήκη. Πρόκειται για μία πράξη αντιπαιδαγωγική, αντισυναδελφική – γιατί αφορά στις αλλαγές και για τους εκπαιδευτικούς. Και αντισυνταγματική, επειδή ταράζει το καθιερωμένο δικαίωμα στη μόρφωση».
Βάσει νόμου, στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση το ανώτατο όριο είναι 25 μαθητές και μαθήτριες και αυτό είναι απαραβίαστο, όπως δηλώνουν κύκλοι του υπουργείου Παιδείας.
Αποτυπώνοντας τη σχολική πραγματικότητα, αφενός υπάρχουν αρκετά ολιγομελή τμήματα, αφετέρου, αφετέρου εκπαιδευτικοί, οι οποίοι δεν συμπληρώνουν το ωράριό τους. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, συγκεντρώθηκε ένας αριθμός 7.500 εκπαιδευτικών, οι οποίοι είχαν «απόθεμα» ωρών στο ωράριό τους.
Με αφορμή τα ανωτέρω, το υπουργείο Παιδείας έχει ξεκινήσει μία διαδικασία «εξορθολογισμού», με τη δέσμευση ότι «δεν γίνεται καμία παραβίαση του νόμου καθώς και μετά τη συγχώνευση, δεν θα γίνει υπέρβαση του ορίου των 25 σε κάθε τμήμα».
Αναφορικά με το ζήτημα της λειτουργίας του ολοήμερου, την ευθύνη να απαντήσει στους γονείς έχει η διεύθυνση του σχολείου. «Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να απευθύνει αίτημα στο υπουργείο Παιδείας, ενημερώνοντας για τη συγχώνευση τμημάτων, τη δημιουργία δηλαδή νέων τμημάτων, με εκπαιδευτικούς που θα μετακινηθούν από το ολοήμερο», εξηγούν και διευκρινίζουν: «Εάν το ολοήμερο δεν λειτουργεί σε πλήρη ανάπτυξη, δηλαδή έχει λίγα παιδιά, προφανώς θα αξιοποιηθούν στο κανονικό ωράριο του σχολείου εκπαιδευτικοί από το ολοήμερο. Από την άλλη, εάν το ολοήμερο είναι σε πλήρη ανάπτυξη και δεν υπάρχουν διαθέσιμοι εκπαιδευτικοί, η διεύθυνση θα πρέπει να απευθύνει αίτημα προς το υπουργείο Παιδείας, αναπτύσσοντας τους λόγους, για τους οποίους χρειάζονται επιπλέον εκπαιδευτικοί. Στη συνέχεια, το υπουργείο προχωρά σε ικανοποίηση των αιτημάτων, εφόσον προηγηθεί σχετική επεξεργασία».
Όπως μάλιστα γίνεται γνωστό στο protothema.gr, «εάν προκύψουν ανάγκες για επιπλέον εκπαιδευτικούς, θα καλυφθούν άμεσα καθώς επίκειται η γ’ φάση των αναπληρωτών προς το τέλος του Οκτωβρίου - ή αρχές Νοεμβρίου, το αργότερο. Η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, έχει ήδη εξασφαλίσει πιστώσεις για περίπου 2.700 αναπληρωτές».
Οι συγχωνεύσεις τμημάτων υποβαθμίζουν τα Σχολεία μας
Με αφορμή τη διαμαρτυρία του συλλόγου γονέων του 36ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών, στο οποίο πρόκειται να γίνει συγχώνευση τμημάτων στη Β’ και Ε’ τάξη, το protothema.gr επικοινώνησε τόσο με γονείς, όσο και με το υπουργείο Παιδείας.
Ειδικότερα, αν και τα τμήματα είναι ήδη μικρά – «στο ένα τμήματα είναι 11 μαθητές και στο άλλο 14», όπως ενημερώνει γονέας της Ε’ Δημοτικού, οι αντιδράσεις εστιάζουν στο ζήτημα του χρόνου: «Η αλήθεια είναι, ότι περιμέναμε να γίνει συγχώνευση αλλά τον Αύγουστο. Η συγχώνευση έρχεται τώρα, που τα παιδιά μας έχουν μπει σε μία σειρά, ξεκίνησαν με τους δασκάλους τους… Υπάρχουν και παιδιά με μαθησιακά στην τάξη. Επίσης, άπαξ και φύγουν οι δάσκαλοι, δεν θα μπορεί να λειτουργεί το ολοήμερο. Διακυβεύονται πολλά με τη συγχώνευση εν μέσω της χρονιάς, ενώ αν είχε γίνει από την αρχή… Γιατί δεν έγινε πριν την έναρξη του σχολικού έτους; Απευθυνθήκαμε στη διευθύντρια της Α’ Πρωτοβάθμιας για να ενημερωθούμε σχετικά. Τέλος, να τονιστεί ότι δεν είμαστε μόνο εμείς, είναι γύρω στα 15 σχολεία στην Αττική», καταλήγει.
Η Πρόεδρος του συλλόγου γονέων του 36ου δημοτικού, Μπόικα Μπονέβα, θα πει: «Δύο τμήματα του ολοήμερου θα επηρεαστούν από τις συγχωνεύσεις, θα χρειαστεί να συμπτυχθούν και αυτά, συνολικά 48 παιδιά. Εκτός αυτού, οι δάσκαλοι που δεν θα φύγουν – που είναι δηλαδή τώρα υπεύθυνοι του ολοήμερου – θα χρειαστεί να κάνουν και ειδικότητες… Επομένως, η αναστάτωση που θα προκληθεί θα επηρεάσει όλο το σχολείο, τη σταθερότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, την ομαλή ροή όχι μόνο των δύο τμημάτων αλλά και ολόκληρου του σχολείου. Αντίστοιχα προβλήματα αντιμετωπίζουν και άλλα σχολεία, είμαστε 15 συνολικά. Τα παιδιά μας σήμερα, τέλος Οκτωβρίου, καλούνται να αντιμετωπίσουν μία εντελώς νέα συνθήκη. Πρόκειται για μία πράξη αντιπαιδαγωγική, αντισυναδελφική – γιατί αφορά στις αλλαγές και για τους εκπαιδευτικούς. Και αντισυνταγματική, επειδή ταράζει το καθιερωμένο δικαίωμα στη μόρφωση».
Τι απαντά το υπουργείο Παιδείας
Βάσει νόμου, στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση το ανώτατο όριο είναι 25 μαθητές και μαθήτριες και αυτό είναι απαραβίαστο, όπως δηλώνουν κύκλοι του υπουργείου Παιδείας.
Αποτυπώνοντας τη σχολική πραγματικότητα, αφενός υπάρχουν αρκετά ολιγομελή τμήματα, αφετέρου, αφετέρου εκπαιδευτικοί, οι οποίοι δεν συμπληρώνουν το ωράριό τους. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, συγκεντρώθηκε ένας αριθμός 7.500 εκπαιδευτικών, οι οποίοι είχαν «απόθεμα» ωρών στο ωράριό τους.
Με αφορμή τα ανωτέρω, το υπουργείο Παιδείας έχει ξεκινήσει μία διαδικασία «εξορθολογισμού», με τη δέσμευση ότι «δεν γίνεται καμία παραβίαση του νόμου καθώς και μετά τη συγχώνευση, δεν θα γίνει υπέρβαση του ορίου των 25 σε κάθε τμήμα».
Αναφορικά με το ζήτημα της λειτουργίας του ολοήμερου, την ευθύνη να απαντήσει στους γονείς έχει η διεύθυνση του σχολείου. «Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να απευθύνει αίτημα στο υπουργείο Παιδείας, ενημερώνοντας για τη συγχώνευση τμημάτων, τη δημιουργία δηλαδή νέων τμημάτων, με εκπαιδευτικούς που θα μετακινηθούν από το ολοήμερο», εξηγούν και διευκρινίζουν: «Εάν το ολοήμερο δεν λειτουργεί σε πλήρη ανάπτυξη, δηλαδή έχει λίγα παιδιά, προφανώς θα αξιοποιηθούν στο κανονικό ωράριο του σχολείου εκπαιδευτικοί από το ολοήμερο. Από την άλλη, εάν το ολοήμερο είναι σε πλήρη ανάπτυξη και δεν υπάρχουν διαθέσιμοι εκπαιδευτικοί, η διεύθυνση θα πρέπει να απευθύνει αίτημα προς το υπουργείο Παιδείας, αναπτύσσοντας τους λόγους, για τους οποίους χρειάζονται επιπλέον εκπαιδευτικοί. Στη συνέχεια, το υπουργείο προχωρά σε ικανοποίηση των αιτημάτων, εφόσον προηγηθεί σχετική επεξεργασία».
Όπως μάλιστα γίνεται γνωστό στο protothema.gr, «εάν προκύψουν ανάγκες για επιπλέον εκπαιδευτικούς, θα καλυφθούν άμεσα καθώς επίκειται η γ’ φάση των αναπληρωτών προς το τέλος του Οκτωβρίου - ή αρχές Νοεμβρίου, το αργότερο. Η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, έχει ήδη εξασφαλίσει πιστώσεις για περίπου 2.700 αναπληρωτές».
Η ανακοίνωση του συλλόγου γονέων
Οι συγχωνεύσεις τμημάτων υποβαθμίζουν τα Σχολεία μας
Ως κοινότητα γονέων του 36ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών είμαστε κάθετα αντίθετοι στην επικείμενη συγχώνευση των τμημάτων Β΄ και Ε΄ Δημοτικού του Σχολείου μας, στα οποία φοιτούν από 24 μαθητές αντίστοιχα.
Η συγχώνευση αυτή προωθείται αιφνιδιαστικά και αντιπαιδαγωγικά, τη στιγμή που η σχολική χρονιά έχει ήδη ξεκινήσει απειλώντας την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου, καθώς θα προκληθούν μεταβολες στη σύνθεση των τάξεων, θα μειωθούν τα τμήματα του πρωινού και του ολοήμερου και θα αποκλειστούν παιδιά και εκπαιδευτικοί. Το ίδιο συμβαίνει και σε πολλά ακόμη σχολεία της Αθήνας και ολόκληρης της χώρας, χωρίς να έχει προηγηθεί καμία διαβούλευση με γονείς και εκπαιδευτικούς και χωρίς καμία παιδαγωγική τεκμηρίωση. Πάγιος στόχος μας είναι η ενδυνάμωση του δημοσίου σχολείου και η ανεμπόδιστη πρόσβαση σε αυτό όλων των παιδιών.
Οι συνέπειες μιας τέτοιας απόφασης θα πλήξουν ανεπανόρθωτα τη ζωή της σχολικής κοινότητας:
→ Η ποιότητα της διδασκαλίας σε υπεράριθμες τάξεις είναι προφανές ότι υποβαθμίζεται, ανατρέποντας τη μαθησιακή και ψυχολογική ισορροπία των μαθητών. Η υποβάθμιση θα πλήξει ακόμα περισσότερο τα παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες και δυσκολίες, αλλά και τα παιδιά μεταναστών που συμμετέχουν στο τμήμα υποδοχής.
→ Τα μισά παιδιά των υπό συγχώνευση τμημάτων θα χάσουν το δάσκαλο ή τη δασκάλα τους στη μέση της χρονιάς, ενώ ο εκπαιδευτικός που θα αναλάβει τα ενιαία πλέον τμήματα θα πρέπει να γνωρίσει τα παιδιά και τις μαθησιακές ανάγκες τους, από την αρχή.
→ Μαζί με τους δύο εκπαιδευτικούς που θα πρέπει να αποχωρήσουν από το σχολείο, θα ακολουθήσουν και οι δάσκαλοι ειδικοτήτων, με αποτέλεσμα να διαταράσσεται η λειτουργία ολόκληρου του σχολείου για το υπόλοιπο της σχολικής χρονιάς.
...καθώς θα πρέπει να αλλάξει το πρόγραμμα μαθημάτων που διαμορφώθηκε τον Σεπτέμβριο, όταν το σχολείο τοποθέτησε εκπαιδευτικούς τάξης και ειδικοτήτων με βάση τον αριθμό των υφιστάμενων τμημάτων
...και βέβαια απειλείται η - ενιαία και ισότιμη για όλα τα παιδιά - λειτουργία του Ολοήμερου, που με δύο εκπαιδευτικούς λιγότερους στο σχολείο δεν θα μπορεί να λειτουργεί πλήρως για όλα τα παιδιά – με προφανείς συνέπειες τόσο σχετικά με την άνιση μεταχείριση των παιδιών ως προς την πρόσβαση τους σε παροχές (σίτιση, μελέτη), όσο και στην πρακτική καθημερινότητα και τον προγραμματισμό των οικογενειών, σε σχέση με την εργασία τους.
Εκφράζουμε, λοιπόν, την απόλυτη διαφωνία και εναντίωσή μας, ζητώντας να διασφαλιστούν οι ελάχιστες και αυτονόητες προϋποθέσεις για την ομαλή εκπαιδευτική διαδικασία:
● Να ανασταλεί άμεσα κάθε ενέργεια που αφορά τη συγχώνευση των τμημάτων
● Να διατηρηθούν τα τμήματα ως έχουν, σύμφωνα με τις παιδαγωγικές και νομικές αρχές που επιβάλλουν τη σταθερότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
● Να ληφθεί υπόψη η παρουσία μαθητών με μαθησιακές ιδιαιτερότητες και δυσκολίες, που επιβάλλει τη διατήρηση μικρότερων και σταθερών τμημάτων.
● Να γίνει σεβαστή η συνταγματική πρόβλεψη του άρθρου 16 παρ. 2 και 4 του Συντάγματος της Ελλάδας που κατοχυρώνει το δικαίωμα όλων των παιδιών στη δωρεάν, ισότιμη και ποιοτική εκπαίδευση και επιβάλλει στην Πολιτεία την υποχρέωση «να αναπτύσσει και να προάγει την παιδεία και να μεριμνά για την ηθική, πνευματική και επαγγελματική αγωγή».
Η σταθερότητα του μαθησιακού περιβάλλοντος και το αίσθημα ασφάλειας των μαθητών εντός ενός οικείου και λειτουργικού παιδαγωγικού πλαισίου είναι αναγκαίες προϋποθέσεις της συνταγματικά κατοχυρωμένης ισότιμης εκπαίδευσης για όλους και όλες, (για ένα δημόσιο, δωρεάν, ποιοτικό σχολείο για όλους και όλες).
Ειδήσεις σήμερα:
Μάθιου ΜακΚόναχι: Η μητέρα του αρνήθηκε να καλύψουν τον πατέρα του όταν πέθανε κατά τη διάρκεια του σεξ
Η στιγμή της καραμπόλας στη Θεσσαλονίκη - Βαν πέφτει σε αμάξι που πετάγεται στο παρμπρίζ οχήματος
Οι διαρρήκτες πήγαν να κάψουν τη σκάλα, μέσα σε 4 λεπτά εξαφάνισαν πολύτιμους θησαυρούς από το Λούβρο - Τι απαντά το Παρίσι για τα κενά ασφαλείας
Η συγχώνευση αυτή προωθείται αιφνιδιαστικά και αντιπαιδαγωγικά, τη στιγμή που η σχολική χρονιά έχει ήδη ξεκινήσει απειλώντας την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου, καθώς θα προκληθούν μεταβολες στη σύνθεση των τάξεων, θα μειωθούν τα τμήματα του πρωινού και του ολοήμερου και θα αποκλειστούν παιδιά και εκπαιδευτικοί. Το ίδιο συμβαίνει και σε πολλά ακόμη σχολεία της Αθήνας και ολόκληρης της χώρας, χωρίς να έχει προηγηθεί καμία διαβούλευση με γονείς και εκπαιδευτικούς και χωρίς καμία παιδαγωγική τεκμηρίωση. Πάγιος στόχος μας είναι η ενδυνάμωση του δημοσίου σχολείου και η ανεμπόδιστη πρόσβαση σε αυτό όλων των παιδιών.
Οι συνέπειες μιας τέτοιας απόφασης θα πλήξουν ανεπανόρθωτα τη ζωή της σχολικής κοινότητας:
→ Η ποιότητα της διδασκαλίας σε υπεράριθμες τάξεις είναι προφανές ότι υποβαθμίζεται, ανατρέποντας τη μαθησιακή και ψυχολογική ισορροπία των μαθητών. Η υποβάθμιση θα πλήξει ακόμα περισσότερο τα παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες και δυσκολίες, αλλά και τα παιδιά μεταναστών που συμμετέχουν στο τμήμα υποδοχής.
→ Τα μισά παιδιά των υπό συγχώνευση τμημάτων θα χάσουν το δάσκαλο ή τη δασκάλα τους στη μέση της χρονιάς, ενώ ο εκπαιδευτικός που θα αναλάβει τα ενιαία πλέον τμήματα θα πρέπει να γνωρίσει τα παιδιά και τις μαθησιακές ανάγκες τους, από την αρχή.
→ Μαζί με τους δύο εκπαιδευτικούς που θα πρέπει να αποχωρήσουν από το σχολείο, θα ακολουθήσουν και οι δάσκαλοι ειδικοτήτων, με αποτέλεσμα να διαταράσσεται η λειτουργία ολόκληρου του σχολείου για το υπόλοιπο της σχολικής χρονιάς.
...καθώς θα πρέπει να αλλάξει το πρόγραμμα μαθημάτων που διαμορφώθηκε τον Σεπτέμβριο, όταν το σχολείο τοποθέτησε εκπαιδευτικούς τάξης και ειδικοτήτων με βάση τον αριθμό των υφιστάμενων τμημάτων
...και βέβαια απειλείται η - ενιαία και ισότιμη για όλα τα παιδιά - λειτουργία του Ολοήμερου, που με δύο εκπαιδευτικούς λιγότερους στο σχολείο δεν θα μπορεί να λειτουργεί πλήρως για όλα τα παιδιά – με προφανείς συνέπειες τόσο σχετικά με την άνιση μεταχείριση των παιδιών ως προς την πρόσβαση τους σε παροχές (σίτιση, μελέτη), όσο και στην πρακτική καθημερινότητα και τον προγραμματισμό των οικογενειών, σε σχέση με την εργασία τους.
Εκφράζουμε, λοιπόν, την απόλυτη διαφωνία και εναντίωσή μας, ζητώντας να διασφαλιστούν οι ελάχιστες και αυτονόητες προϋποθέσεις για την ομαλή εκπαιδευτική διαδικασία:
● Να ανασταλεί άμεσα κάθε ενέργεια που αφορά τη συγχώνευση των τμημάτων
● Να διατηρηθούν τα τμήματα ως έχουν, σύμφωνα με τις παιδαγωγικές και νομικές αρχές που επιβάλλουν τη σταθερότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
● Να ληφθεί υπόψη η παρουσία μαθητών με μαθησιακές ιδιαιτερότητες και δυσκολίες, που επιβάλλει τη διατήρηση μικρότερων και σταθερών τμημάτων.
● Να γίνει σεβαστή η συνταγματική πρόβλεψη του άρθρου 16 παρ. 2 και 4 του Συντάγματος της Ελλάδας που κατοχυρώνει το δικαίωμα όλων των παιδιών στη δωρεάν, ισότιμη και ποιοτική εκπαίδευση και επιβάλλει στην Πολιτεία την υποχρέωση «να αναπτύσσει και να προάγει την παιδεία και να μεριμνά για την ηθική, πνευματική και επαγγελματική αγωγή».
Η σταθερότητα του μαθησιακού περιβάλλοντος και το αίσθημα ασφάλειας των μαθητών εντός ενός οικείου και λειτουργικού παιδαγωγικού πλαισίου είναι αναγκαίες προϋποθέσεις της συνταγματικά κατοχυρωμένης ισότιμης εκπαίδευσης για όλους και όλες, (για ένα δημόσιο, δωρεάν, ποιοτικό σχολείο για όλους και όλες).
Ειδήσεις σήμερα:
Μάθιου ΜακΚόναχι: Η μητέρα του αρνήθηκε να καλύψουν τον πατέρα του όταν πέθανε κατά τη διάρκεια του σεξ
Η στιγμή της καραμπόλας στη Θεσσαλονίκη - Βαν πέφτει σε αμάξι που πετάγεται στο παρμπρίζ οχήματος
Οι διαρρήκτες πήγαν να κάψουν τη σκάλα, μέσα σε 4 λεπτά εξαφάνισαν πολύτιμους θησαυρούς από το Λούβρο - Τι απαντά το Παρίσι για τα κενά ασφαλείας
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα