Αντιδράσεις για τη συγχώνευση τμημάτων από τους γονείς του 36ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών

Ως κοινότητα γονέων του 36ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών είμαστε κάθετα αντίθετοι στην επικείμενη συγχώνευση των τμημάτων Β΄ και Ε΄ Δημοτικού του Σχολείου μας, στα οποία φοιτούν από 24 μαθητές αντίστοιχα.Η συγχώνευση αυτή προωθείται αιφνιδιαστικά και αντιπαιδαγωγικά, τη στιγμή που η σχολική χρονιά έχει ήδη ξεκινήσει απειλώντας την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου, καθώς θα προκληθούν μεταβολες στη σύνθεση των τάξεων, θα μειωθούν τα τμήματα του πρωινού και του ολοήμερου και θα αποκλειστούν παιδιά και εκπαιδευτικοί. Το ίδιο συμβαίνει και σε πολλά ακόμη σχολεία της Αθήνας και ολόκληρης της χώρας, χωρίς να έχει προηγηθεί καμία διαβούλευση με γονείς και εκπαιδευτικούς και χωρίς καμία παιδαγωγική τεκμηρίωση. Πάγιος στόχος μας είναι η ενδυνάμωση του δημοσίου σχολείου και η ανεμπόδιστη πρόσβαση σε αυτό όλων των παιδιών.Οι συνέπειες μιας τέτοιας απόφασης θα πλήξουν ανεπανόρθωτα τη ζωή της σχολικής κοινότητας:→ Η ποιότητα της διδασκαλίας σε υπεράριθμες τάξεις είναι προφανές ότι υποβαθμίζεται, ανατρέποντας τη μαθησιακή και ψυχολογική ισορροπία των μαθητών. Η υποβάθμιση θα πλήξει ακόμα περισσότερο τα παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες και δυσκολίες, αλλά και τα παιδιά μεταναστών που συμμετέχουν στο τμήμα υποδοχής.→ Τα μισά παιδιά των υπό συγχώνευση τμημάτων θα χάσουν το δάσκαλο ή τη δασκάλα τους στη μέση της χρονιάς, ενώ ο εκπαιδευτικός που θα αναλάβει τα ενιαία πλέον τμήματα θα πρέπει να γνωρίσει τα παιδιά και τις μαθησιακές ανάγκες τους, από την αρχή.→ Μαζί με τους δύο εκπαιδευτικούς που θα πρέπει να αποχωρήσουν από το σχολείο, θα ακολουθήσουν και οι δάσκαλοι ειδικοτήτων, με αποτέλεσμα να διαταράσσεται η λειτουργία ολόκληρου του σχολείου για το υπόλοιπο της σχολικής χρονιάς....καθώς θα πρέπει να αλλάξει το πρόγραμμα μαθημάτων που διαμορφώθηκε τον Σεπτέμβριο, όταν το σχολείο τοποθέτησε εκπαιδευτικούς τάξης και ειδικοτήτων με βάση τον αριθμό των υφιστάμενων τμημάτων...και βέβαια απειλείται η - ενιαία και ισότιμη για όλα τα παιδιά - λειτουργία του Ολοήμερου, που με δύο εκπαιδευτικούς λιγότερους στο σχολείο δεν θα μπορεί να λειτουργεί πλήρως για όλα τα παιδιά – με προφανείς συνέπειες τόσο σχετικά με την άνιση μεταχείριση των παιδιών ως προς την πρόσβαση τους σε παροχές (σίτιση, μελέτη), όσο και στην πρακτική καθημερινότητα και τον προγραμματισμό των οικογενειών, σε σχέση με την εργασία τους.Εκφράζουμε, λοιπόν, την απόλυτη διαφωνία και εναντίωσή μας, ζητώντας να διασφαλιστούν οι ελάχιστες και αυτονόητες προϋποθέσεις για την ομαλή εκπαιδευτική διαδικασία:● Να ανασταλεί άμεσα κάθε ενέργεια που αφορά τη συγχώνευση των τμημάτων● Να διατηρηθούν τα τμήματα ως έχουν, σύμφωνα με τις παιδαγωγικές και νομικές αρχές που επιβάλλουν τη σταθερότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας.● Να ληφθεί υπόψη η παρουσία μαθητών με μαθησιακές ιδιαιτερότητες και δυσκολίες, που επιβάλλει τη διατήρηση μικρότερων και σταθερών τμημάτων.● Να γίνει σεβαστή η συνταγματική πρόβλεψη του άρθρου 16 παρ. 2 και 4 του Συντάγματος της Ελλάδας που κατοχυρώνει το δικαίωμα όλων των παιδιών στη δωρεάν, ισότιμη και ποιοτική εκπαίδευση και επιβάλλει στην Πολιτεία την υποχρέωση «να αναπτύσσει και να προάγει την παιδεία και να μεριμνά για την ηθική, πνευματική και επαγγελματική αγωγή».Η σταθερότητα του μαθησιακού περιβάλλοντος και το αίσθημα ασφάλειας των μαθητών εντός ενός οικείου και λειτουργικού παιδαγωγικού πλαισίου είναι αναγκαίες προϋποθέσεις της συνταγματικά κατοχυρωμένης ισότιμης εκπαίδευσης για όλους και όλες, (για ένα δημόσιο, δωρεάν, ποιοτικό σχολείο για όλους και όλες).