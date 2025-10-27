Θεσσαλονίκη: Υψηλού ή πολύ υψηλού κινδύνου πάνω από το 65% των τμημάτων του δικτύου ποδηλατοδρόμων

Κλιματικά ουδέτερη περιοχή στη δυτική Θεσσαλονίκη και τέσσερις προτάσεις

Ομάδα εργασίας για τους ποδηλατοδρόμους

«Δε λύνονται τα θέματα με κάγκελα»

«Το έργο «ReGenWesT» στοχεύει στη δημιουργία μιας κλιματικά ουδέτερης περιοχής στη δυτική Θεσσαλονίκη, στην ευρύτερη περιοχή του Νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη βιώσιμη κινητικότητα και στη χρήση του ποδηλάτου ως αξιόπιστης εναλλακτικής του αυτοκινήτου» γνωστοποιεί ο κ.Σαλανόβα και προσθέτει ότι μεταξύ των στόχων του έργου περιλαμβάνεται η διαλειτουργικότητα των συστημάτων κοινόχρηστων ποδηλάτων σε όλους τους δήμους του πολεοδομικού συγκροτήματος, καθώς και η ανάπτυξη εγκαταστάσεων «park and ride», που θα ενσωματώνουν και χώρους στάθμευσης ποδηλάτων, ενθαρρύνοντας τον συνδυασμό ποδηλάτου και μέσων μαζικής μεταφοράς.Το έργο προβλέπει ακόμη την πρόταση νέων ποδηλατικών διαδρομών σε ευθυγράμμιση με το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Θεσσαλονίκης, με κεντρικό στόχο την ασφάλεια και τη χρηστικότητα των υποδομών. Η εμπειρία και τα δεδομένα που παρήχθησαν στο πλαίσιο του JULIA αναμένεται να αποτελέσουν πολύτιμο εργαλείο για τον σχεδιασμό αυτών των νέων διαδρομών, διασφαλίζοντας μια συνολική και τεκμηριωμένη προσέγγιση στην ανάπτυξη της ποδηλατικής υποδομής της πόλη.Μέσω της χρήσης του Lane Patrol, η ομάδα έργου παρείχε προτάσεις βελτίωσης της κατάστασης στο δίκτυο ποδηλατοδρόμων, οι οποίες περιλαμβάνουν: πρώτον, την προτεραιοποίηση παρεμβάσεων σε τμήματα υψηλού κινδύνου, όπως εκείνα στην άκρη του οδοστρώματος ή κοντά σε πολύπλοκες διασταυρώσεις. Δεύτερον, ανασχεδιασμό των σημείων αλληλεπίδρασης ποδηλάτων με οχήματα και πεζούς, ώστε να μειωθούν οι συγκρούσεις και να αυξηθεί η αντιληπτή ασφάλεια. Τρίτον, δημιουργία προστατευμένων ποδηλατοδρόμων με φυσικό διαχωρισμό, ιδιαίτερα σε οδούς υψηλής κυκλοφορίας και, τέταρτον, συνεχή παρακολούθηση της ασφάλειας μέσω συστημάτων ψηφιακής απεικόνισης (digital twins), ώστε οι παρεμβάσεις να αξιολογούνται σε πραγματικό χρόνο.«Η πρόταση για τη δημιουργία ψηφιακού διδύμου επιτρέπει πλέον στους φορείς αστικής κινητικότητας της πόλης και τις σχετικές Υπηρεσίες του δήμου Θεσσαλονίκης να προσομοιώνουν εναλλακτικά σενάρια, να υπολογίζουν εκ νέου τον δείκτη κινδύνου μετά από προτεινόμενες παρεμβάσεις και να τεκμηριώνουν τις αποφάσεις επενδύσεων σύμφωνα με τους στόχους Vision Zero και SDGs (στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ)».Η λύση, όπως το Δουβλίνο, η Κοπεγχάγη και το Ελσίνκι, όπου οι πολιτικές υπέρ της ποδηλασίας έχουν οδηγήσει σε θεαματική αύξηση της χρήσης του ποδηλάτου. Αν και η Θεσσαλονίκη υστερεί σημαντικά σε σχέση με αυτές τις πόλεις, η επίπεδη γεωμορφολογία του κέντρου και η υφιστάμενη ρυμοτομία υποδεικνύουν ισχυρό δυναμικό βελτίωσης.Στο άμεσο μέλλον μάλιστα,, με σκοπό τη διασύνδεση του ποδηλάτου ως μεταφορικού μέσου με το Μετρό, όπως γνωστοποιεί ο κ.Σαλανόβα.Η ανάλυση θα επεκταθεί επίσης σε άλλες ελληνικές πόλεις, προκειμένου να δημιουργηθεί μια συγκριτική βάση δεδομένων για την ασφάλεια των ποδηλατικών υποδομών σε εθνικό επίπεδο. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, το έργο JULIA επιβεβαιώνει τον ρόλο του ως εργαλείο υποστήριξης στρατηγικών αποφάσεων για μια πιο ασφαλή, πράσινη και χωρίς αποκλεισμούς αστική κινητικότητα.Στο μεταξύ, μόλις πριν από δέκα ημέρες ολοκλήρωσε το έργο της η ομάδα εργασίας που συστάθηκε για τους ποδηλατοδρόμους της Θεσσαλονίκης την περασμένη άνοιξη και εντός του Νοεμβρίου το καταρχήν πόρισμά της αναμένεται να κοινοποιηθεί στη δημοτική αρχή και να παρουσιαστεί στο δημοτικό συμβούλιο σε ειδική συνεδρίαση. Το πόρισμα θα οριστικοποιηθεί από την ομάδα κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης, που θα διενεργηθεί με μέριμνα του δήμου Θεσσαλονίκης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο επικοινωνίας, ώστε να δρομολογηθούν τα επόμενα βήματα, όπως γνωστοποιεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Βιώσιμης Κινητικότητας, Μάκης Νικηφορίδης.«Την ομάδα αυτή, που πραγματοποίησε περισσότερες από 10 συνεδριάσεις, τη συγκροτήσαμε σε συνεργασία με τον Ποδηλατικό Αθλητικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης (ΠΑΣΘ), με στόχο να εξετάσουμε τις βέλτιστες λύσεις για τη δημιουργία βιώσιμου και ασφαλούς ποδηλατικού δικτύου στον δήμο Θεσσαλονίκης σε ορίζοντα τριετίας. Ως μέλη συμμετείχαν εκπρόσωποι του δήμου Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, του ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ, του ΠΑΣΘ και της Μητροπολιτικής Αναπτυξιακής Θεσσαλονίκης (ΜΑΘ). Τα συμπεράσματα της ομάδας αφορούν το τι πρέπει να γίνει με το υφιστάμενο δίκτυο, αλλά και με τον μελλοντικό σχεδιασμό. Συζητήθηκαν ακόμη θέματα σχετικά με το ΣΒΑΚ, στο οποίο υπήρχαν προβλέψεις μόνο για τη σύνδεση του κέντρου με την ανατολική Θεσσαλονίκη, ενώ απουσίαζαν η δυτική πλευρά της πόλης, το δεύτερο και το τρίτο διαμέρισμα» εξηγεί ο κ.Νικηφορίδης.Παρατηρεί ωστόσο πως όσα μέτρα και να ληφθούν για τη βελτίωση της κατάστασης, αν δεν αλλάξει η ίδια η στάση των πολιτών, ώστε να σέβονται τους ποδηλατοδρόμους και αν δεν υπάρξει περισσότερη και ουσιαστική αστυνόμευση και επιβολή προστίμων, το πρόβλημα δεν πρόκειται να λυθεί.«Σε κάποια σημεία, για παράδειγμα, όπως οι οδοί Κουντουριώτου και Αναγεννήσεως, υπάρχει φυσική οριοθέτηση του δικτύου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι πολίτες τη σέβονται. Και δεν είναι μόνο τα οχήματα που παρκάρουν μέσα στους ποδηλατοδρόμους, έχω δει μέχρι και κάδο για μπάζα ανακαίνισης τοποθετημένο μέσα στη λωρίδα για τα ποδήλατα... Δεν μπορούμε όμως να έχουμε εμπόδια ή αστυνόμευση κάθε 100 μέτρα. Είναι το ίδιο πρόβλημα με τη Ναυαρίνου και τα αρχαία. Δε λύνονται τα θέματα με κάγκελα. Νομίζω πως το πρόστιμο είναι το πιο αποτελεσματικό μέτρο. Συχνά η αστυνομία, συμπεριλαμβανομένης της δημοτικής, είναι λίγο συγκρατημένη στο να επιβάλλει τα προβλεπόμενα πρόστιμα, αφού όταν οι παραβάτες δουν αστυνομικό να πλησιάζει, παίρνουν το όχημά τους και φεύγουν, για να ξαναγυρίσουν λίγο μετά, όταν οι αστυνομικοί έχουν φύγει. Το πρόστιμο όμως χρειάζεται να είναι δεδομένο όταν παραβιάζεται η νομιμότητα. Αν έχεις παρκάρει το όχημά σου σε ποδηλατόδρομο, πρέπει να το πληρώνεις, ακόμη και αν απομακρύνεις το αυτοκίνητό σου» καταλήγει ο κ.Νικηφορίδης.