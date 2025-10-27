Έσβησε η φωτιά στον Πύργο Αθηνών - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Πύργος Αθηνων Αμπελόκηποι Φωτιά τώρα

Έσβησε η φωτιά στον Πύργο Αθηνών - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Στο σημείο έσπευσαν 18 πυροσβέστες με 4 οχήματα

Έσβησε η φωτιά στον Πύργο Αθηνών - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Φωτιά ξέσασε σήμερα στον Πύργο Αθηνών στους Αμπελοκήπους, η οποία λίγο αργότερα έσβησε. Η φωτιά ξέσπασε σε καλώδια στον υπόγειο χώρου του κτιρίου το οποίο εκκενώθηκε για λίγη ώρα.

Η φωτιά στο υπόγειο του Πύργου Αθηνών (1)

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική, στο σημείο έσπευσαν 18 πυροσβέστες με 4 οχήματα που έθεσαν υπό έλεγχο τη φωτιά.


Έσβησε η φωτιά στον Πύργο Αθηνών - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Έσβησε η φωτιά στον Πύργο Αθηνών - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο




