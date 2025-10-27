Το wellness μπορεί να ξεκινήσει από μια απλή κίνηση, μια νέα συνήθεια ή μια συσκευή που μας φροντίζει και βελτιώνει την κάθε μας μέρα
Έσβησε η φωτιά στον Πύργο Αθηνών - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Στο σημείο έσπευσαν 18 πυροσβέστες με 4 οχήματα
Φωτιά ξέσασε σήμερα στον Πύργο Αθηνών στους Αμπελοκήπους, η οποία λίγο αργότερα έσβησε. Η φωτιά ξέσπασε σε καλώδια στον υπόγειο χώρου του κτιρίου το οποίο εκκενώθηκε για λίγη ώρα.
Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική, στο σημείο έσπευσαν 18 πυροσβέστες με 4 οχήματα που έθεσαν υπό έλεγχο τη φωτιά.
