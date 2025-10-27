Το wellness μπορεί να ξεκινήσει από μια απλή κίνηση, μια νέα συνήθεια ή μια συσκευή που μας φροντίζει και βελτιώνει την κάθε μας μέρα
Θεσσαλονίκη: Άνδρας τα έκανε «γυαλιά - καρφιά» σε μαγαζί εστίασης - Τρομοκρατημένοι οι θαμώνες
Θεσσαλονίκη: Άνδρας τα έκανε «γυαλιά - καρφιά» σε μαγαζί εστίασης - Τρομοκρατημένοι οι θαμώνες
«Ένας άνδρας μιλούσε μόνος του, με κοίταξε και με ρώτησε ‘τι με κοιτάς;’ κι άρχισε να πετάει τραπέζια και καρέκλες» λέει αυτόπτης μάρτυρας
Άνδρας σε κατάσταση αμόκ τα έκανε «γυαλιά καρφιά» σε κατάστημα στα Λαδάδικα, στην οδό Πολυτεχνείου, στη Θεσσαλονίκη.
Από το πουθενά ο άνδρας ξεκίνησε να πετάει καρέκλες και σκαμπό και έσπασε τζαμαρίες, με τους θαμώνες των καταστημάτων να έχουν πανικοβληθεί.
Η επέμβαση της αστυνομίας ήταν άμεση, συλλαμβάνοντας επί τόπου τον δράστη, τον οποίο οδήγησαν στο ΑΤ Λευκού Πύργου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα.
Όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες, ο άντρας, ηλικίας μεταξύ 35 και 45 ετών, βρισκόταν σε κατάσταση μέθης και πετούσε καρέκλες στα τζάμια ενός καταστήματος εστίασης, προκαλώντας υλικές ζημιές. «Καθόμασταν αμέριμνα, ήρεμα και πίναμε τον καφέ μας. Ξαφνικά ένας κύριος μιλούσε μόνος του, άρχισε να βρίζει. Με κοίταξε και με ρώτησε ‘τι με κοιτάς;’. Με απείλησε κι άρχισε να πετάει τραπέζια και καρέκλες. Το ευτύχημα είναι που δεν πέταξε καρέκλα στον δρόμο», είπε θαμώνας του καταστήματος.
Στο σημείο έσπευσαν οι αστυνομικές Αρχές, οι οποίες ακινητοποίησαν τον άντρα και προχώρησαν στη σύλληψή του.
