Άγριος καβγάς μεταξύ γυναικών στο λιμάνι του Ηρακλείου - Στο νοσοκομείο 56χρονη
Η γυναίκα, επαγγελματίας οδηγός λεωφορείου δέχθηκε επίθεση από τον σύζυγο συναδέλφου της έπειτα από καβγά για τους πελάτες - Φέρει τραυματισμούς στο ισχίο και στην λεκάνη
Επεισόδιο σημειώθηκε στο λιμάνι Ηρακλείου, την Κυριακή (26/10) όπου 56χρονη επαγγελματίας οδηγός λεωφορείου δέχθηκε επίθεση από τον σύζυγο συναδέλφου της έπειτα από καβγά για τους πελάτες.
Οι δύο γυναίκες βρίσκονταν μπροστά στον επιβατικό σταθμό και φέρεται να τσακώθηκαν για επιβάτες κρουαζιερόπλοιου. Λίγο πιο πέρα βρισκόταν ο σύζυγος της μίας, ο οποίος παρενέβη και επιτέθηκε στην 56χρονη επαγγελματία οδηγό λεωφορείου, τραυματίζοντάς την.
Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση καθώς φέρει τραυματισμούς στο ισχίο και στην λεκάνη, σύμφωνα με το neakriti.gr.
Την υπόθεση διερευνά η Λιμενική Αστυνομία Ηρακλείου, ενώ ο δράστης αναζητείται.
