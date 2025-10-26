Άγριος καβγάς μεταξύ γυναικών στο λιμάνι του Ηρακλείου - Στο νοσοκομείο 56χρονη

Η γυναίκα, επαγγελματίας οδηγός λεωφορείου δέχθηκε επίθεση από τον σύζυγο συναδέλφου της έπειτα από καβγά για τους πελάτες - Φέρει τραυματισμούς στο ισχίο και στην λεκάνη