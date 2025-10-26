Επέστρεψαν οι «κατάσκοποι» των δρόμων – Νέα εφαρμογή για τα μπλόκα της Τροχαίας

–

Ένα νέο κύμα «οδικής κατασκοπείας» φαίνεται να σαρώνει ξανά το Διαδίκτυο, με τη δημιουργία της εφαρμογής Alarm Moto 2, που μέσα σε λίγες μόλις εβδομάδεςΤέσσερις διαχειριστές βρίσκονται πίσω από τη νέα ομάδα, η οποία λειτουργεί μέσω πλατφόρμας ανταλλαγής μηνυμάτων και φιλοδοξεί, όπως λένε οι ίδιοι οι χρήστες της,Στις συνομιλίες των μελών, που δημοσιεύουν φωτογραφίες και τοποθεσίες, καταγράφονται συνεχώς σημεία ελέγχων σε διάφορες περιοχές της Αττικής: Πατησίων – Πλατεία Αμερικής, Παγκράτι, Παλαιά Πεντέλη, Ελευσίνα, Κορυδαλλός, Εξάρχεια.Οι εικόνες που ανεβαίνουν όπως αυτή με μηχανή ΔΙΑΣ που πραγματοποιεί έλεγχο ή στιγμιότυπα από νυχτερινές περιπολίες αποτυπώνουν τη δραστηριότητα ενός άτυπου δικτύου «ανταλλαγής πληροφοριών» στους δρόμους της πόλης.Η ομάδα συνεχίζει να λειτουργεί με σαφείς κανόνες:, όπως τονίζουν οι διαχειριστές. Ο στόχος, όπως υποστηρίζουν, είναι «να ενημερώνονται οι οδηγοί για να αποφεύγουν ταλαιπωρία».Ωστόσο, πίσω από αυτή την απλή περιγραφή, οι Αρχές βλέπουν μια πιο περίπλοκηκαι ενδεχομένως επικίνδυνη– πραγματικότητα.Η δημιουργία του Alarm Moto 2, την εφαρμογή που είχε γνωρίσει τεράστια απήχηση, συγκεντρώνοντας πάνω από 200.000 μέλη. Μέσα από αυτήν, οδηγοίΜετά από πολύμηνη έρευνα της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος,, κατηγορούμενοι για παρακώλυση συγκοινωνιών και παροχή πληροφοριών που διευκόλυναν την αποφυγή ελέγχων.Η υπόθεση είχε προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων, καθώς η εφαρμογή χρησιμοποιούνταν όχι μόνο από παραβάτες του ΚΟΚ, αλλά και από οδηγούς που προσπαθούσαν να αποφύγουν αλκοτέστ ή ελέγχους για ανασφάλιστα οχήματα. Για τις Αρχές, η κατάσταση παραμένει οριακή αφού η δημόσια δημοσιοποίηση σημείων ελέγχων μπορεί να παρεμποδίσει αστυνομικές επιχειρήσεις, να θέσει σε κίνδυνο ζωές και να διευκολύνει την ατιμωρησία επικίνδυνων οδηγών.