51χρονος Πολωνός έχασε τη ζωή του ενώ έκανε σέρφινγκ στη Μεσσηνία
ΕΛΛΑΔΑ
Μεσσηνία Σέρφινγκ Θάνατος

51χρονος Πολωνός έχασε τη ζωή του ενώ έκανε σέρφινγκ στη Μεσσηνία

Ο άνδρας βρισκόταν στη θάλασσα μαζί με τον γιο του, κάνοντας σέρφινγκ, όταν για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία έχασε τις αισθήσεις του λίγο μετά τις 6 το απόγευμα

51χρονος Πολωνός έχασε τη ζωή του ενώ έκανε σέρφινγκ στη Μεσσηνία
Τραγικό τέλος είχαν το απόγευμα της Παρασκευής οι διακοπές ενός 51χρονου Πολωνού τουρίστα στην παραλία του Ρωμανού, στον Δήμο Πύλου – Νέστορος.

Ο άνδρας βρισκόταν στη θάλασσα μαζί με τον γιο του, κάνοντας σέρφινγκ, όταν για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία έχασε τις αισθήσεις του λίγο μετά τις 6 το απόγευμα.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν στελέχη της Λιμενικής Αρχής Πύλου και διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι κατέβαλαν προσπάθειες ανάνηψης, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να τον επαναφέρουν.

Ο 51χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Πύλου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του συμβάντος διενεργεί το Λιμεναρχείο Πύλου, ενώ έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

πηγή: ertnews

Ειδήσεις σήμερα:

Στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης η σορός του Διονύση Σαββόπουλου

Αντετοκούνμπο από άλλο πλανήτη: Το επιβλητικό double double μέσα στο Τορόντο - Δείτε βίντεο

«Καλώς ήρθατε στο Hotel Hamas»: 150 επικίνδυνοι τρομοκράτες που απελευθερώθηκαν από το Ισραήλ μένουν σε πεντάστερο ξενοδοχείο στο Κάιρο

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης