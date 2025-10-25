51χρονος Πολωνός έχασε τη ζωή του ενώ έκανε σέρφινγκ στη Μεσσηνία

Τραγικό τέλος είχαν το απόγευμα της Παρασκευής οι διακοπές ενός 51χρονου Πολωνού τουρίστα στην παραλία του Ρωμανού, στον Δήμο Πύλου – Νέστορος.Ο άνδρας βρισκόταν στη θάλασσα μαζί με τον γιο του, κάνοντας σέρφινγκ, όταν για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία έχασε τις αισθήσεις του λίγο μετά τις 6 το απόγευμα.Άμεσα στο σημείο έσπευσαν στελέχη της Λιμενικής Αρχής Πύλου και διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι κατέβαλαν προσπάθειες ανάνηψης, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να τον επαναφέρουν.Ο 51χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Πύλου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του συμβάντος διενεργεί το Λιμεναρχείο Πύλου, ενώ έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.πηγή: