Συνελήφθη 36χρονος για διακίνηση ναρκωτικών στη Ζάκυνθο
Συνελήφθη 36χρονος από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζακύνθου, κατηγορούμενος για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.
Ειδικότερα, ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 36χρονο και σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν έξι συσκευασίες με κοκαΐνη συνολικού βάρους 6,8 γραμμαρίων, μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, κυνηγετικό όπλο, χωρίς την προβλεπόμενη άδεια κατοχής, δύο μαχαίρια, λόγχη πολεμικού όπλου, 76 κυνηγετικά φυσίγγια και ένα φυσίγγιο περιστρόφου, κινητό τηλέφωνο, ιδιόχειρες σημειώσεις και το χρηματικό ποσό των 685 ευρώ.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου.
