Βγήκε στο δρόμο και άρχισε να πετάει 50ευρα ηλικιωμένος στο Άργος Ορεστικό
Οι περαστικοί ειδοποίησαν την αστυνομία
Ηλικιωμένος αποφάσισε να βγει από το σπίτι του στο Άργος Ορεστικό και να πετάξει χαρτονομίσματα των 50 ευρώ στους περαστικούς.
Όλα ξεκίνησαν όταν ο ηλικιωμένος βγήκε από το σπίτι του και φώναζε σε περαστικούς. Ωστόσο λίγα λεπτά αργότερα η κατάσταση πήρε απρόσμενη τροπή αφού ο άνδρας έβγαλε από την τσέπη του μια δεσμίδα χαρτονομίσματα και ξεκίνησε να τα πετάει στο δρόμο, σύμφωνα με την ΕΡΤ.
Οι περαστικοί ενημέρωσαν την Άμεση Δράση και στο σημείο έφτασε περιπολικό του αστυνομικού τμήματος Άργους Ορεστικού. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή του άντρα περνώντας του χειροπέδες, ενώ παράλληλα ξεκίνησαν τη διαδικασία περισυλλογής των χρημάτων που είχε προλάβει να διασκορπίσει στον δρόμο.
Κατά τις ίδιες πηγές, ο ηλικιωμένος οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα και κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του σε δομή ψυχικής υγείας. Τελικά, διακομίστηκε σε ψυχιατρική κλινική της Κοζάνης όπου και νοσηλεύεται.
