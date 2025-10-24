Βγήκε στο δρόμο και άρχισε να πετάει 50ευρα ηλικιωμένος στο Άργος Ορεστικό
ΕΛΛΑΔΑ
Ηλικιωμένος Καστοριά Αστυνομία Χρήματα Άργος Ορεστικό

Βγήκε στο δρόμο και άρχισε να πετάει 50ευρα ηλικιωμένος στο Άργος Ορεστικό

Οι περαστικοί ειδοποίησαν την αστυνομία

Βγήκε στο δρόμο και άρχισε να πετάει 50ευρα ηλικιωμένος στο Άργος Ορεστικό
12 ΣΧΟΛΙΑ
Ηλικιωμένος αποφάσισε να βγει από το σπίτι του στο Άργος Ορεστικό και να πετάξει χαρτονομίσματα των 50 ευρώ στους περαστικούς.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο ηλικιωμένος βγήκε από το σπίτι του και φώναζε σε περαστικούς. Ωστόσο λίγα λεπτά αργότερα η κατάσταση πήρε απρόσμενη τροπή αφού ο άνδρας έβγαλε από την τσέπη του μια δεσμίδα χαρτονομίσματα και ξεκίνησε να τα πετάει στο δρόμο, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Οι περαστικοί ενημέρωσαν την Άμεση Δράση και στο σημείο έφτασε περιπολικό του αστυνομικού τμήματος Άργους Ορεστικού. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή του άντρα περνώντας του χειροπέδες, ενώ παράλληλα ξεκίνησαν τη διαδικασία περισυλλογής των χρημάτων που είχε προλάβει να διασκορπίσει στον δρόμο.

Κατά τις ίδιες πηγές, ο ηλικιωμένος οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα και κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του σε δομή ψυχικής υγείας. Τελικά, διακομίστηκε σε ψυχιατρική κλινική της Κοζάνης  όπου και νοσηλεύεται. 

Ειδήσεις σήμερα:

Οι Λέικερς πωλούνται 10 δισ. δολάρια, αλλά δεν είναι η πιο ακριβή ομάδα του ΝΒΑ - Η λίστα του Forbes

Αναίρεσε τη θέση του σε χρόνο ρεκόρ, λέει η κυβέρνηση για τον Δούκα μετά την αντιπαράθεση με Δένδια για τον Άγνωστο Στρατιώτη

Έκανε τον ανήξερο ο 50χρονος στο Κορωπί ενώ είχε φωτογραφία στο κινητό του με τη γυναίκα του χτυπημένη - Μάχη για τη ζωή της δίνει η 40χρονη
12 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης