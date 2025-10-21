«Η Άσπα είναι η γυναίκα της ζωής μου, αποφάσισα στη φυλακή ότι θα την παντρευτώ» έλεγε ο Σαββόπουλος για τη σύζυγό του

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-d7gdhgr8rqk1)

Σχεδόν έξι δεκαετίες μετρούσε η σχέση του Διονύση Σαββόπουλου με τη σύζυγό του Άσπα, μια σχέση που τον καθόρισε βαθιά.Σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ τον περασμένο Ιανουάριο με αφορμή την έκδοση της αυτοβιογραφίας του, ο μεγάλους τραγουδοποιός έλεγε ότι «η Άσπα είναι η γυναίκα της ζωής μου, 57 χρόνια με ανέχεται το κορίτσι, είμαι ερωτευμένος μαζί της, αλλά αυτή με ζηλεύει».Είπε ότι «αφοσιώθηκε σε αυτόν τον γάμο χωρίς να χάσει την προσωπικότητά της».Είχα μεγάλη υποστήριξη από την Άσπα, πρόσθεσε ακόμη, λέγοντας ότι «περάσαμε δύσκολα και ήταν πολλά τα δύσκολα και μαζί και τα παιδιά. Όταν με ξεφωνίζαμε, ο μεγάλος μου γιος ο Κορνήλιος έστειλε γράμμα στην Ελευθεροτυπία “γιατί τα λέτε αυτά τα πράγματα, ο μπάμπάς μου δεν είναι έτσι”. Αλλά γενικά τα παιδιά, εκτός από την ακεραιότητα που έχουνε, ήταν δίπλα μου».Σε ερώτηση αν αντιλήφθηκε από την αρχή ότι η σχέση με την Άσπα θα είναι μια σχέση ζωής, απάντησε ότι «όχι, εγώ ήμουν αλλού ντ' αλλού».Πήρε όμως δυο αποφάσεις μέσα στην φυλακή, στην απομόνωση: «να ασχοληθώ με τα τραγούδια και να παντρευτώ την Άσπα γιατί την αγαπώ. Παντρευτήκαμε πολύ νέοι, τον Οκτώβριο του '67 και ακριβώς την 28η Οκτωβρίου, την ημέρα του Όχι, εμείς είπαμε ναι. Εγώ ήμουν 23 και η Άσπα 18. Τότε παντρεύονταν πολλοί, ήταν η δικτατορία και ήθελες έναν άνθρωπο δίπλα σου».