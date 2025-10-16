Επιχείρηση «Illuminati» για την εξάρθρωση οργάνωσης πλαστογραφίας και διακίνησης μεταναστών - Δείτε βίντεο

Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της επιχείρησης,εξοπλισμός, όπως 2 ηλεκτρονικοί υπολογιστές, 6 πολυμηχανήματα – εκτυπωτές, 2 πλαστικοποιητές – θερμοκολλητές, 4 επιτραπέζιοι κόφτες χειρός, ηλεκτρονική συσκευή εγχάραξης διαφανειών CNC, συσκευή ανίχνευσης πλαστών εγγράφων UV, 8 ρολά ιριδίζουσας ταινίας, πλήθος αφαιρούμενων ψηφιακών μέσων,- 85 δελτία ταυτότητας,- 2 διαβατήρια,- 5 δελτία ασύλου,- 5 άδειες ικανότητας οδήγησης,- 3 Ειδικές Προξενικές Θεωρήσεις (VISA),- 5 άδειες διαμονής,- κάρτα υγείας,- 1.590 λευκές κάρτες,- 1.817 αυτοκόλλητα ασημοτυπίας με ιριδίζοντα στοιχεία ασφαλείας,- 8 κινητά τηλέφωνα- 2 Ι.Χ.Ε.- 1,3 γραμμάρια κάνναβης και- 3.800 ευρώ.Εκτιμάται ότι, η εγκληματική οργάνωση, μόνο από την κατάρτιση και εμπορία των πλαστών εγγράφων έχει αποκομίσειΣημειώνεται ότι, την ανάλυση των πληροφορικών στοιχείων θα συνδράμει και ειδικός εμπειρογνώμονας της EUROPOL, με τη χρήση της κινητής μονάδας ανάλυσης δεδομένων «MOBILE OFFICE».