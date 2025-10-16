29ος Ποδηλατικός Γύρος Αθήνας: Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί την Κυριακή

- Βεϊκου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.- Γενναίου Κολοκοτρώνη, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.- Ρούμελης, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.- Βουτιέ, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.- Αρακύνθου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.- Παναιτωλίου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.- Μουσών, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.- Γαριβάλδη, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.- Ακταίου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.- Ακάμαντος, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.- Νηλέως, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.- Ερμού, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.- Αγ. Ασωμάτων, στο τμήμα αυτής από την οδό Σαρρή έως την οδό Ερμού και τις καθέτους αυτής, έως την πρώτη παράλληλη οδό.- Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.- Αθηνάς, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.- Πλατεία Ομονοίας.- Σταδίου, στο τμήμα αυτής από την Πλ. Ομονοίας έως την οδό Αμερικής και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.- Πειραιώς, στο τμήμα της από την Ιερά Οδό έως την Πλατεία Ομονοίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πλ. Ομονοίας.- Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.- Πατησίων, στο τμήμα αυτής από την οδό Κοδριγκτώνος έως την οδό Πανεπιστημίου και στις καθέτους αυτής, έως την πρώτη παράλληλη οδό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.- Βερανζέρου, στο τμήμα αυτής από την Πλ. Κάνιγγος έως την οδό Γ΄ Σεπτεμβρίου και στις καθέτους αυτής, έως την πρώτη παράλληλη οδό.- Γ΄ Σεπτεμβρίου, στο τμήμα αυτής από την Πλ. Ομονοίας έως την οδό Κοδριγκτώνος και στις καθέτους αυτής, έως την πρώτη παράλληλη οδό.- Καματερού, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.- Πλατεία Βάθη.- Μάρνη, στο τμήμα αυτής από την Πλατεία Βάθη έως την οδό Πατησίων και στις καθέτους αυτής, έως την πρώτη παράλληλη οδό.- Λεωφ. Αλεξάνδρας, στο τμήμα αυτής από την οδό Μαυρομματαίων έως την οδό Πατησίων και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.- Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.- Λεωφ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα αυτής από την οδό Ζαχάρωφ έως τη Λεωφ. Αμαλίας και στις καθέτους αυτής, έως την πρώτη παράλληλη οδό και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.- Λεωφ. Βασ. Κων/νου, στο τμήμα αυτής από την οδό Μερκούρη έως τη Λεωφ. Βασ. Σοφίας και στις καθέτους αυτής, έως την πρώτη παράλληλη οδό, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λεωφ. Βασ. Σοφίας.Περαιτέρω θα απαγορεύεται η κάθετη διέλευση των οχημάτων από τη διαδρομή του Ποδηλατικού Γύρου και για όσο χρόνο διαρκέσει η εκδήλωση εκτός από τον παρακάτω ελεγχόμενο κόμβο:- Λεωφ. Βασ. Σοφίας – Ρηγίλλης.- Λεωφ. Βασ. Σοφίας – Ηρ. Αττικού.