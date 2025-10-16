Δημιουργήθηκε με το όνειρο να κατακτήσει τον κόσμο διατηρώντας την καλλιτεχνική της κληρονομιά και το πέτυχε παράγοντας σύγχρονη πολυτέλεια με εξαιρετική ποιότητα
Βίντεο: Αυτοκίνητο καρφώθηκε σε ΕΛΤΑ Courier στην Κηφισίας - O οδηγός του είχε καταναλώσει αλκοόλ
Όπως φαίνεται στο βίντεο του protothema.gr, ο οδηγός του αυτοκινήτου είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα
Τροχαίο ατύχημα με ένα αυτοκίνητο να καρφώνεται σε είσοδο καταστήματος ΕΛΤΑ Courier στην Κηφισίας σημειώθηκε σήμερα, Πέμπτη, τα ξημερώματα.
Το ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 4 όταν ο 21χρονος, κινούμενος με το ΙΧ του επί της λεωφόρου Κηφισίας, στο ρεύμα προς Αθήνα, έχασε - για άγνωστο λόγο μέχρι στιγμής - τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα να προσκρούσει στην είσοδο των ΕΛΤΑ Courier, στο ύψος του Αμαρουσίου, κάνοντας θρύψαλα τη τζαμαρία.
Στο βίντεο-ντοκουμέντο που παρουσιάζει το protothema.gr διακρίνεται η στιγμή που το κόκκινο ΙΧ έχει γυρίσει ανάποδα στο οδόστρωμα και πέφτει με μεγάλη ταχύτητα πάνω στο κατάστημα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός κινούταν με ταχύτητα μεγαλύτερη από το όριο ταχύτητας στο συγκεκριμένο σημείο ενώ από το αλκοτέστ που του έγινε διαπιστώθηκε πως είχε καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ πάνω από την επιτρεπόμενη.
Σύμφωνα με την ιδιοκτήτρια του καταστήματος «είναι η 5η φορά τα τελευταία 3 χρόνια που πέφτει αυτοκίνητο πάνω στο κατάστημα και παθαίνουμε ολοσχερή καταστροφή. Άλλες πέντε φορές έχουν πέσει σε άλλα καταστήματα και όλοι ήταν μεθυσμένοι».
Η ίδια είπε, επίσης, ότι «έχουμε ζητήσει από τον δήμο να μπουν κάγκελα και το έχουν αρνηθεί με το επιχείρημα ότι αν πέσει κάποιο αυτοκίνητο και σκοτωθεί ο οδηγός, θα πρέπει να πληρώσει αποζημίωση ο δήμος. Τελευταία φορά πήγαμε τον Αύγουστο και μας είπαν ότι αν συμβεί ξανά ατύχημα θα τοποθετήσουν κάγκελα».
