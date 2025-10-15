Δημιουργήθηκε με το όνειρο να κατακτήσει τον κόσμο διατηρώντας την καλλιτεχνική της κληρονομιά και το πέτυχε παράγοντας σύγχρονη πολυτέλεια με εξαιρετική ποιότητα
Ένοπλη ληστεία στη Θεσσαλονίκη: Μπούκαραν με πιστόλι σε κατάστημα και έκλεψαν iPhone αξίας 52.000 ευρώ
Kατάφεραν να αρπάξουν συνολικά 47 συσκευές κινητών τηλεφώνων
Ένοπλη ληστεία με λεία πάνω από 50.000 ευρώ σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης σε κατάστημα ηλεκτρονικών συσκευών στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η ληστεία έγινε στις 10.30 όταν δύο άγνωστοι άνδρες, φορώντας κράνη μοτοσικλέτας, εισέβαλαν στο κατάστημα που βρίσκεται στην περιοχή της Σταυρούπολης και με την απειλή πιστολιού κατάφεραν να αρπάξουν συνολικά 47 συσκευές κινητών τηλεφώνων μάρκας iPhone συνολικής αξίας 52.000 ευρώ.
Οι δράστες στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή με τη μοτοσυκλέτα που είχαν σταθμεύσει σε κοντινή απόσταση. Οι έρευνες για τον εντοπισμό τους από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παύλου Μελά βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.
