Οδηγός υπό την επήρεια αλκοόλ χτύπησε μοτοσικλετιστή στη Θεσσαλονίκη και τον εγκατέλειψε
Ο 41χρονος συνελήφθη λίγη ώρα μετά το τροχαίο στην Τούμπα - Ο αναβάτης τραυματίστηκε ελαφρά
Οδηγός αυτοκινήτου συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα εγκαταλείποντας τον τραυματισμένο αναβάτη της, ενώ, όταν εντοπίστηκε αργότερα διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια οινοπνεύματος.
Πρόκειται για 41 ετών άνδρα, που συνελήφθη και εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, με την οποία αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.
Το τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή της Τούμπας, στη Θεσσαλονίκη, με τον αναβάτη του δικύκλου να τραυματίζεται ελαφρά. Μετά τη σύγκρουση ο 41 ετών συλληφθείς έθεσε ξανά σε λειτουργία το αυτοκίνητό του χωρίς να ειδοποιήσει την αστυνομία και εγκατέλειψε το σημείο.
Εντοπίστηκε λίγη ώρα αργότερα στο Βαρδάρη, όπου υποβλήθηκε σε έλεγχο και διαπιστώθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ.
