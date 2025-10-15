Τέμπη: Εκδικάζεται σήμερα στη Λάρισα η υπόθεση για τα βίντεο φόρτωσης της εμπορικής αμαξοστοιχίας
ΕΛΛΑΔΑ
Δίκη για Τέμπη Τέμπη Λάρισα ΟΣΕ

Τέμπη: Εκδικάζεται σήμερα στη Λάρισα η υπόθεση για τα βίντεο φόρτωσης της εμπορικής αμαξοστοιχίας

Στο εδώλιο του κατηγορουμένου θα καθίσουν ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΣΕ και ο πρώην Πρόεδρος του ΟΣΕ

Τέμπη: Εκδικάζεται σήμερα στη Λάρισα η υπόθεση για τα βίντεο φόρτωσης της εμπορικής αμαξοστοιχίας
Πάνος Γαρουφαλιάς
3 ΣΧΟΛΙΑ
Στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας, εκδικάζεται σήμερα η υπόθεση που αφορά στα βίντεο της φόρτωσης εμπορικής αμαξοστοιχίας για τα Τέμπη.

Κατηγορούμενοι είναι δύο πρώην υψηλόβαθμα στελέχη του ΟΣΕ και ένα στέλεχος της εταιρείας που ήταν υπεύθυνη για την βίντεοεπιτήρησης του δικτύου. Οι κατηγορούμενοι διώκονται για την υπεξαγωγή και εξαφάνιση του βιντεοληπτικού υλικού που απεικονίζει την φόρτωση της εμπορικής αμαξοστοιχίας που ενεπλάκη στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών στις 28 Φεβρουαρίου 2023.

Στο εδώλιο του κατηγορουμένου θα καθίσουν ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΣΕ, κατηγορούμενος για ηθική αυτουργία σε υπεξαγωγή εγγράφων και απείθεια κατ’ εξακολούθηση, ο πρώην Πρόεδρος του ΟΣΕ, για ηθική αυτουργία σε υπεξαγωγή εγγράφων και στέλεχος της Interstar, για υπεξαγωγή εγγράφων και απείθεια κατ’ εξακολούθηση.

Εφόσον ξεκινήσει η εκδίκαση αυτή θα είναι η πρώτη δίκη που αφορά την τραγωδία των Τεμπών.

Υπενθυμίζεται η κύρια δίκη ορίστηκε στις 23 Μαρτίου 2026 η οποία θα διεξαχθεί στο συνεδριακό κέντρο του πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας.
Η Χρυσούλα Χλωρού για τη δίκη για τα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας



Ειδήσεις σήμερα:

Το τηλεφώνημα που «ξεκλειδώνει» ποιος είναι ο ηθικός αυτουργός των φόνων στη Φοινικούντα

Δημόσιες εκτελέσεις από τη Χαμάς μετά την υπογραφή της συμφωνίας για τη Γάζα - Στόχος οι «συνεργάτες του Ισραήλ»

Τέλος εποχής για το MTV: Η ιστορία του μουσικού καναλιού - φαινόμενο και τα πιο δημοφιλή βίντεο κλιπ όλων των εποχών
Πάνος Γαρουφαλιάς
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης