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Απεργία 24 Ιουνίου στον επισιτισμό και τον τουρισμό: Ποιοι κλάδοι κατεβάζουν ρολά και πού θα γίνουν οι συγκεντρώσεις
Απεργία 24 Ιουνίου στον επισιτισμό και τον τουρισμό: Ποιοι κλάδοι κατεβάζουν ρολά και πού θα γίνουν οι συγκεντρώσεις
Η ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό - Τουρισμό
Σε τροχιά κινητοποιήσεων βρίσκονται τα συνδικάτα της χώρας, με φόντο τη μεγάλη απεργιακή κινητοποίηση της Τετάρτης 24 Ιουνίου. Στην πρώτη γραμμή του αγώνα συσπειρώνονται εργαζόμενοι από κομβικούς τομείς της οικονομικής δραστηριότητας, όπως οι Κατασκευές, τα Τρόφιμα - Ποτά, ο Επισιτισμός - Τουρισμός, το Εμπόριο, καθώς και οι υπάλληλοι των Περιφερειών. Το κεντρικό σύνθημα των σωματείων εστιάζει στην ενίσχυση των μισθών, της Υγείας και της Παιδείας.
Η ΠΟΕΕΤ έχει ανακοινώσει, ότι «κήρυξε ομόφωνα πανελλήνια 24ωρη απεργία στον κλάδο του Επισιτισμού - Τουρισμού στις 24/06/2024 ημέρα Τετάρτη και απεργιακές συγκεντρώσεις στα κατά τόπους πρωτοβάθμια σωματεία μας και στην Αθήνα στις 11:00 το πρωί έξω από το Υπουργείο Εργασίας».
Την Τετάρτη 24 Ιουνίου, οι κεντρικές απεργιακές συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν:
-Στην Αθήνα (Πλατεία Κάνιγγος, 11:00).
-Στη Θεσσαλονίκη (ΕΦΚΑ, 10:30).
-Στην Πάτρα (Εργατικό Κέντρο, 10:30).
Σε άλλες μεγάλες πόλεις, όπως το Αγρίνιο, τα Γιάννενα, το Ηράκλειο, η Καβάλα, η Καρδίτσα, η Κοζάνη και η Κρήτη (Ρέθυμνο, Χανιά).
Η ΠΟΕΕΤ έχει ανακοινώσει, ότι «κήρυξε ομόφωνα πανελλήνια 24ωρη απεργία στον κλάδο του Επισιτισμού - Τουρισμού στις 24/06/2024 ημέρα Τετάρτη και απεργιακές συγκεντρώσεις στα κατά τόπους πρωτοβάθμια σωματεία μας και στην Αθήνα στις 11:00 το πρωί έξω από το Υπουργείο Εργασίας».
Την Τετάρτη 24 Ιουνίου, οι κεντρικές απεργιακές συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν:
-Στην Αθήνα (Πλατεία Κάνιγγος, 11:00).
-Στη Θεσσαλονίκη (ΕΦΚΑ, 10:30).
-Στην Πάτρα (Εργατικό Κέντρο, 10:30).
Σε άλλες μεγάλες πόλεις, όπως το Αγρίνιο, τα Γιάννενα, το Ηράκλειο, η Καβάλα, η Καρδίτσα, η Κοζάνη και η Κρήτη (Ρέθυμνο, Χανιά).
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