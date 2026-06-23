Η τελευταία φωτογραφία της Σταυρούλας πριν την άγρια δολοφονία της, με ψώνια στο χέρι κινείται προς το σπίτι του Σκοπιανού
ΕΛΛΑΔΑ
Δολοφονία Κρήτη Χανιά

Η τελευταία φωτογραφία της Σταυρούλας πριν την άγρια δολοφονία της, με ψώνια στο χέρι κινείται προς το σπίτι του Σκοπιανού

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας καταγράφει τη γυναίκα να πλησιάζει ανυποψίαστη το σπίτι όπου, σύμφωνα με την ομολογία του 43χρονου, δολοφονήθηκε

Η τελευταία φωτογραφία της Σταυρούλας πριν την άγρια δολοφονία της, με ψώνια στο χέρι κινείται προς το σπίτι του Σκοπιανού
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Τις τελευταίες εικόνες της  45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκηπριν από τη δολοφονία της στο Βαρύπετρο Χανίων φέρνει στο φως το protothema.gr, μέσα από υλικό κάμερας ασφαλείας που βρίσκεται στη διάθεση των Aρχών.

Στις εικόνες καταγράφεται να κινείται πεζή στην περιοχή, κρατώντας σακούλες με ψώνια, σε απόσταση περίπου 80 μέτρων από την κατοικία όπου, σύμφωνα με την ομολογία του 43χρονου κατηγορούμενου, διαπράχθηκε το έγκλημα. Τα αντικείμενα που φέρει εντοπίστηκαν στη συνέχεια εντός της οικίας.


Η τελευταία φωτογραφία της Σταυρούλας πριν την άγρια δολοφονία της, με ψώνια στο χέρι κινείται προς το σπίτι του Σκοπιανού


Το υλικό φέρεται να έχει καταγραφεί στις 30 Μαΐου, στις 16:18.

Σύμφωνα με την προανακριτική διαδικασία και την ομολογία του κατηγορούμενου, εντός της κατοικίας ακολούθησαν τα γεγονότα που οδήγησαν στον θάνατο της 45χρονης.

Για την υπόθεση έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος του 43χρονου Σκοπιανού για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενώ οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται.

Η τελευταία φωτογραφία της Σταυρούλας πριν την άγρια δολοφονία της, με ψώνια στο χέρι κινείται προς το σπίτι του Σκοπιανού
59 ΣΧΟΛΙΑ

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