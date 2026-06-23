Βέροια: Νεκρός 60χρονος σε τροχαίο, στο νοσοκομείο τραυματισμένη η 64χρονη αδελφή του
ΕΛΛΑΔΑ
τροχαίο Τροχαίο δυστύχημα Βέροια

Βέροια: Νεκρός 60χρονος σε τροχαίο, στο νοσοκομείο τραυματισμένη η 64χρονη αδελφή του

Προανάκριση για το δυστύχημα διενεργεί η Τροχαία

Βέροια: Νεκρός 60χρονος σε τροχαίο, στο νοσοκομείο τραυματισμένη η 64χρονη αδελφή του
Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χθες βράδυ, στη Βέροια, όταν -υπό άγνωστες συνθήκες- Ι.Χ. αυτοκίνητο με οδηγό 60χρονο και συνεπιβάτιδα την 64χρονη αδελφή του, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε τσιμεντένιο τοιχίο.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν και οι δύο επιβαίνοντες και διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας. Λίγο αργότερα, ο 60χρονος κατέληξε, ενώ η 64χρονη παραμένει σε νοσηλεία.

Για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργείται προανάκριση από το Τμήμα Τροχαίας Βέροιας.

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