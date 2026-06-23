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Νέος Κόσμος: Συνελήφθη 25χρονος που ακολουθούσε 26χρονη σε υπόγειες διαβάσεις με τα γεννητικά του όργανα σε κοινή θέα
Νέος Κόσμος: Συνελήφθη 25χρονος που ακολουθούσε 26χρονη σε υπόγειες διαβάσεις με τα γεννητικά του όργανα σε κοινή θέα
Η νεαρή γυναίκα κατάφερε να του ξεφύγει σε σημείο που βρισκόταν κοντά σε παιδική χαρά με ανήλικα παιδιά
Στη σύλληψη ενός 25χρονου άνδρα από την Υεμένη ο οποίος ακολουθούσε μία 26χρονη με το μόριο του σε κοινή θέα προχώρησαν το απόγευμα της Δευτέρας (22/6) αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν λίγο μετά τις 19.00 το απόγευμα όταν ο 25χρονος, που εκείνη τη στιγμή βρισκόταν απέναντι από την Πάντειο, έβγαλε το μόριο του και άρχισε να ακολουθεί την 26χρονη σε υπόγειες διαβάσεις πέριξ της λεωφόρου Συγγρού.
Τελικά η γυναίκα κατάφερε να του ξεφύγει σε σημείο που βρισκόταν κοντά σε παιδική χαρά με ανήλικα παιδιά. Κάλεσε τις Αρχές και ύστερα από λίγο ο δράστης εντοπίστηκε επί της οδού Λαγουμιτζή στο Νέο Κόσμο και συνελήφθη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και παράνομη είσοδο στη χώρα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν λίγο μετά τις 19.00 το απόγευμα όταν ο 25χρονος, που εκείνη τη στιγμή βρισκόταν απέναντι από την Πάντειο, έβγαλε το μόριο του και άρχισε να ακολουθεί την 26χρονη σε υπόγειες διαβάσεις πέριξ της λεωφόρου Συγγρού.
Τελικά η γυναίκα κατάφερε να του ξεφύγει σε σημείο που βρισκόταν κοντά σε παιδική χαρά με ανήλικα παιδιά. Κάλεσε τις Αρχές και ύστερα από λίγο ο δράστης εντοπίστηκε επί της οδού Λαγουμιτζή στο Νέο Κόσμο και συνελήφθη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και παράνομη είσοδο στη χώρα.
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