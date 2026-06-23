Νέος Κόσμος: Συνελήφθη 25χρονος που ακολουθούσε 26χρονη σε υπόγειες διαβάσεις με τα γεννητικά του όργανα σε κοινή θέα
ΕΛΛΑΔΑ
Υεμένη Προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας Συγγρού Πάντειος

Νέος Κόσμος: Συνελήφθη 25χρονος που ακολουθούσε 26χρονη σε υπόγειες διαβάσεις με τα γεννητικά του όργανα σε κοινή θέα

Η νεαρή γυναίκα κατάφερε να του ξεφύγει σε σημείο που βρισκόταν κοντά σε παιδική χαρά με ανήλικα παιδιά

Νέος Κόσμος: Συνελήφθη 25χρονος που ακολουθούσε 26χρονη σε υπόγειες διαβάσεις με τα γεννητικά του όργανα σε κοινή θέα
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Μαρίνος Αλειφέρης
28 ΣΧΟΛΙΑ
Στη σύλληψη ενός 25χρονου άνδρα από την Υεμένη ο οποίος ακολουθούσε μία 26χρονη με το μόριο του σε κοινή θέα προχώρησαν το απόγευμα της Δευτέρας (22/6) αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν λίγο μετά τις 19.00 το απόγευμα όταν ο 25χρονος, που εκείνη τη στιγμή βρισκόταν απέναντι από την Πάντειο, έβγαλε το μόριο του και άρχισε να ακολουθεί την 26χρονη σε υπόγειες διαβάσεις πέριξ της λεωφόρου Συγγρού.

Τελικά η γυναίκα κατάφερε να του ξεφύγει σε σημείο που βρισκόταν κοντά σε παιδική χαρά με ανήλικα παιδιά. Κάλεσε τις Αρχές και ύστερα από λίγο ο δράστης εντοπίστηκε επί της οδού Λαγουμιτζή στο Νέο Κόσμο και συνελήφθη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και παράνομη είσοδο στη χώρα.
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Μαρίνος Αλειφέρης
28 ΣΧΟΛΙΑ

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