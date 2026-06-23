50.000 ευρώ η ζημιά από τη φωτιά στην εκκλησία του Ηρακλείου, «φαίνεται ότι ξεκίνησε από μια λαμπάδα» λέει ο εφημέριος, δείτε φωτογραφίες
50.000 ευρώ η ζημιά από τη φωτιά στην εκκλησία του Ηρακλείου, «φαίνεται ότι ξεκίνησε από μια λαμπάδα» λέει ο εφημέριος, δείτε φωτογραφίες
Από τις φλόγες καταστράφηκαν η εικόνα του Αγίου Γεωργίου, το προσκυνητάρι, καθώς και άλλα εκκλησιαστικά αντικείμενα και ιερά κειμήλια που βρίσκονταν στον πρόναο
Εκτεταμένες ζημιές που υπολογίζονται σε 50.000 ευρώ προκάλεσε στον ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου στις Βασιλειές Ηρακλείου η φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας.
Η φωτιά εκδηλώθηκε στον χώρο του πρόναου και στη συνέχεια επεκτάθηκε τόσο στο εσωτερικό του ναού όσο και στην ξύλινη οροφή.
Από τις φλόγες καταστράφηκαν η εικόνα του Αγίου Γεωργίου, το προσκυνητάρι, καθώς και άλλα εκκλησιαστικά αντικείμενα και ιερά κειμήλια που βρίσκονταν στον πρόναο.
Σύμφωνα με όσα ανέφερε στο neakriti.gr ο εφημέριος του ναού, όλα φαίνεται να ξεκίνησαν από μία λαμπάδα καθώς νωρίτερα το απόγευμα της Δευτέρας δύο νεαρά άτομα ζήτησαν να ανοίξει η εκκλησία για να ανάψουν ένα κερί. Όπως εκτιμά, από τα κεριά άναψε και μία παλιά λαμπάδα που βρισκόταν δίπλα, η οποία πιστεύεται ότι έπεσε στο προσκυνητάρι με αποτέλεσμα η φωτιά να επεκταθεί στα ξύλινα στοιχεία του χώρου.
«Ήρθαν χθες δύο νέοι άνθρωποι στην εκκλησία. Ήρθαν να ανάψουν το κερί τους και να προσκυνήσουν. Για κάποιο λόγο άναψαν και από δίπλα, όπου είχαμε κάποιες παλιές λαμπάδες. Φαίνεται πως κάποια λαμπάδα άρπαξε φωτιά. Εγώ δεν το πήρα χαμπάρι και δεν μπήκα μέσα να δω. Συνήθως τα κεριά σβήνουν μόλις φτάσουν στην άμμο. Βγήκα έξω και δεν κατάλαβα κάτι. Τώρα, για ποιο λόγο άναψαν τη λαμπάδα, δεν ξέρω. Κάποια στιγμή η λαμπάδα έπεσε πάνω στο προσκυνητάρι και από εκεί έγινε ό,τι έγινε», είπε ο πατέρας Γεώργιος Κασσωτάκης για τα αίτια της φωτιάς.
Όπως ανέφερε ο εφημέριος του ναού, γύρω στις 16:30 το απόγευμα της Δευτέρας και ενώ καθόταν στο καφενείο, οι νεαροί του είπαν: «Πάτερ, να μας ανοίξεις την εκκλησία να ανάψουμε ένα κεράκι;».
«Τα παιδιά έπαιζαν εδώ. Εγώ έφυγα από την εκκλησία το βράδυ. Δεν ήταν τα παιδιά μέσα στον ναό εκείνη την ώρα. Περισσότερα από 15 παιδιά έπαιζαν μπάλα στην αυλή και δεν είδαν κάτι. Μια κυρία άκουσε τα ξύλα να τρίζουν και ειδοποίησε κάποιον από το καφενείο. Από εκεί ενημερώθηκε η Πυροσβεστική. Η ανταπόκριση ήταν άμεση. Μια λαμπάδα μπορεί να χρειαστεί και τέσσερις με πέντε ώρες για να καεί και έτσι την πατήσαμε».
Όσο για τις εικόνες που αντίκρισε όταν ξέσπασε η φωτιά, ο ιερέας είπε «εγώ ήρθα περίπου στις 12:15 και μέχρι τις 2:00 γινόταν χαμός. Έσβηναν τη φωτιά από τη μία μεριά και αυτή έφευγε και πήγαινε στην άλλη. Η ζημιά, όπως υπολογίζω, μπορεί να φτάνει περίπου τις 50.000 ευρώ. Για το πώς θα καλυφθεί αυτό το κόστος και ποιος θα βοηθήσει, θα το δούμε στην πορεία».
Η φωτιά εκδηλώθηκε στον χώρο του πρόναου και στη συνέχεια επεκτάθηκε τόσο στο εσωτερικό του ναού όσο και στην ξύλινη οροφή.
Από τις φλόγες καταστράφηκαν η εικόνα του Αγίου Γεωργίου, το προσκυνητάρι, καθώς και άλλα εκκλησιαστικά αντικείμενα και ιερά κειμήλια που βρίσκονταν στον πρόναο.
Σύμφωνα με όσα ανέφερε στο neakriti.gr ο εφημέριος του ναού, όλα φαίνεται να ξεκίνησαν από μία λαμπάδα καθώς νωρίτερα το απόγευμα της Δευτέρας δύο νεαρά άτομα ζήτησαν να ανοίξει η εκκλησία για να ανάψουν ένα κερί. Όπως εκτιμά, από τα κεριά άναψε και μία παλιά λαμπάδα που βρισκόταν δίπλα, η οποία πιστεύεται ότι έπεσε στο προσκυνητάρι με αποτέλεσμα η φωτιά να επεκταθεί στα ξύλινα στοιχεία του χώρου.
«Ήρθαν χθες δύο νέοι άνθρωποι στην εκκλησία. Ήρθαν να ανάψουν το κερί τους και να προσκυνήσουν. Για κάποιο λόγο άναψαν και από δίπλα, όπου είχαμε κάποιες παλιές λαμπάδες. Φαίνεται πως κάποια λαμπάδα άρπαξε φωτιά. Εγώ δεν το πήρα χαμπάρι και δεν μπήκα μέσα να δω. Συνήθως τα κεριά σβήνουν μόλις φτάσουν στην άμμο. Βγήκα έξω και δεν κατάλαβα κάτι. Τώρα, για ποιο λόγο άναψαν τη λαμπάδα, δεν ξέρω. Κάποια στιγμή η λαμπάδα έπεσε πάνω στο προσκυνητάρι και από εκεί έγινε ό,τι έγινε», είπε ο πατέρας Γεώργιος Κασσωτάκης για τα αίτια της φωτιάς.
Όπως ανέφερε ο εφημέριος του ναού, γύρω στις 16:30 το απόγευμα της Δευτέρας και ενώ καθόταν στο καφενείο, οι νεαροί του είπαν: «Πάτερ, να μας ανοίξεις την εκκλησία να ανάψουμε ένα κεράκι;».
«Τα παιδιά έπαιζαν εδώ. Εγώ έφυγα από την εκκλησία το βράδυ. Δεν ήταν τα παιδιά μέσα στον ναό εκείνη την ώρα. Περισσότερα από 15 παιδιά έπαιζαν μπάλα στην αυλή και δεν είδαν κάτι. Μια κυρία άκουσε τα ξύλα να τρίζουν και ειδοποίησε κάποιον από το καφενείο. Από εκεί ενημερώθηκε η Πυροσβεστική. Η ανταπόκριση ήταν άμεση. Μια λαμπάδα μπορεί να χρειαστεί και τέσσερις με πέντε ώρες για να καεί και έτσι την πατήσαμε».
Όσο για τις εικόνες που αντίκρισε όταν ξέσπασε η φωτιά, ο ιερέας είπε «εγώ ήρθα περίπου στις 12:15 και μέχρι τις 2:00 γινόταν χαμός. Έσβηναν τη φωτιά από τη μία μεριά και αυτή έφευγε και πήγαινε στην άλλη. Η ζημιά, όπως υπολογίζω, μπορεί να φτάνει περίπου τις 50.000 ευρώ. Για το πώς θα καλυφθεί αυτό το κόστος και ποιος θα βοηθήσει, θα το δούμε στην πορεία».
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