Στη σύλληψη δύο ατόμων, ηλικίας 39 και 27 ετών, για διακίνηση ναρκωτικών και οπλοκατοχή προχώρησε το πρωί της Πέμπτης (9/10) στην Ελευσίνα.

Μετά από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στα σπίτια των δύο συλληφθέντων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

- 87 γραμμάρια κάνναβης,
- μία ματσέτα
- το χρηματικό ποσό των 1.305 ευρώ.

Συνελήφθησαν δύο άτομα για διακίνηση ναρκωτικών και οπλοκατοχή στην Ελευσίνα

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

