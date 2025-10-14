Συνελήφθησαν δύο άτομα για διακίνηση ναρκωτικών και οπλοκατοχή στην Ελευσίνα

Η bwin προσφέρει στο Χατζηπατέρειο Ίδρυμα το Kinems, ένα καινοτόμο εργαλείο μάθησης για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες
Στη σύλληψη δύο ατόμων, ηλικίας 39 και 27 ετών, για διακίνηση ναρκωτικών και οπλοκατοχή προχώρησε το πρωί της Πέμπτης (9/10) στην Ελευσίνα.
Μετά από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στα σπίτια των δύο συλληφθέντων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- 87 γραμμάρια κάνναβης,
- μία ματσέτα
- το χρηματικό ποσό των 1.305 ευρώ.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
