Ο 27χρονος Αιγύπτιος αρνήθηκε ότι έκανε χρήση ναρκωτικών μπροστά στην ενός έτους κόρη του - Την Πέμπτη η δική του
Ο 27χρονος Αιγύπτιος αρνήθηκε ότι έκανε χρήση ναρκωτικών μπροστά στην ενός έτους κόρη του - Την Πέμπτη η δική του
Το παιδί διαφεύγει τον κίνδυνο
Για την ερχόμενη Πέμπτη αναβλήθηκε η δίκη του 27χρονου με καταγωγή από την Αίγυπτο, ο οποίος φέρεται να έκανε χρήση ναρκωτικών μπροστά στην ενός έτους κόρη του.
Το αποτέλεσμα ήταν το παιδί να εισπνεύσει τις ναρκωτικές ουσίες και να μεταφερθεί αναίσθητο στο νοσοκομείο. Οι γιατροί χρειάστηκε να διασωληνώσουν το κοριτσάκι το οποίο ευτυχώς έχει διαφύγει τον κίνδυνο.
Ο 27χρονος οδηγήθηκε σήμερα στο αυτόφωρο δικαστήριο για να δικαστεί για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο σε βαθμό πλημμελήματος, για προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών ουσιών για ιδία χρήση, καθώς και για παράνομη κατοχή πυρομαχικών. Η δίκη του ωστόσο αναβλήθηκε για να κληθεί η σύζυγός του και να προσκομιστεί η ιατροδικαστική έκθεση. Μέχρι τότε ο κατηγορούμενος παραμένει κρατούμενος. Πάντως, ο 27χρονος αρνήθηκε ότι έκανε χρήση ναρκωτικών μπροστά στην ανήλικη κόρη του.
Το αποτέλεσμα ήταν το παιδί να εισπνεύσει τις ναρκωτικές ουσίες και να μεταφερθεί αναίσθητο στο νοσοκομείο. Οι γιατροί χρειάστηκε να διασωληνώσουν το κοριτσάκι το οποίο ευτυχώς έχει διαφύγει τον κίνδυνο.
Ο 27χρονος οδηγήθηκε σήμερα στο αυτόφωρο δικαστήριο για να δικαστεί για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο σε βαθμό πλημμελήματος, για προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών ουσιών για ιδία χρήση, καθώς και για παράνομη κατοχή πυρομαχικών. Η δίκη του ωστόσο αναβλήθηκε για να κληθεί η σύζυγός του και να προσκομιστεί η ιατροδικαστική έκθεση. Μέχρι τότε ο κατηγορούμενος παραμένει κρατούμενος. Πάντως, ο 27χρονος αρνήθηκε ότι έκανε χρήση ναρκωτικών μπροστά στην ανήλικη κόρη του.
Ειδήσεις σήμερα:
Αποθεώθηκε ο Τραμπ στην Κνέσετ: «Ο οδυνηρός εφιάλτης έχει τελειώσει, ηττήθηκαν οι δυνάμεις του χάους στη Μέση Ανατολή» είπε στην ιστορική ομιλία του
Ο έρωτας του Αλ Πατσίνο με την Νταϊάν Κίτον: Θα μετανιώνει για πάντα που δεν την παντρεύτηκε, λέει φίλος του
Ποιος είναι ο Άρι Σπιτζ, ο Αμερικανοϊσραηλινός στρατιώτης που αποθέωσε ο Νετανιάχου στην Κνέσετ μπροστά στον Τραμπ
Αποθεώθηκε ο Τραμπ στην Κνέσετ: «Ο οδυνηρός εφιάλτης έχει τελειώσει, ηττήθηκαν οι δυνάμεις του χάους στη Μέση Ανατολή» είπε στην ιστορική ομιλία του
Ο έρωτας του Αλ Πατσίνο με την Νταϊάν Κίτον: Θα μετανιώνει για πάντα που δεν την παντρεύτηκε, λέει φίλος του
Ποιος είναι ο Άρι Σπιτζ, ο Αμερικανοϊσραηλινός στρατιώτης που αποθέωσε ο Νετανιάχου στην Κνέσετ μπροστά στον Τραμπ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα