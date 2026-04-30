Φωτιά τώρα στην Πάρνηθα: Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, κλειστός ο δρόμος από το τελεφερίκ - Δείτε βίντεο

Σύλλογος Ελπίδα ΕΛΠΙΔΑ Ογκολογικό Νοσοκομείο Παίδων «Μαριάννα Βαρδινογιάννη-ΕΛΠΙΔΑ»

Συμμαχία αγάπης για τα παιδιά της ΕΛΠΙΔΑΣ

Ένας ακόμα πολύτιμος σύμμαχος προστίθεται στο πλευρό των παιδιών της ΕΛΠΙΔΑΣ, συμβάλλοντας στον αγώνα ενάντια στον παιδικό καρκίνο

Με ευαισθησία και αγάπη για τους μικρούς ήρωες της ΕΛΠΙΔΑΣ, η Εταιρεία Βιώσιμων Δικτύων ΕΝΑΟΝ, του ομίλου ItalGas, ανακοίνωσε την πρόθεσή της να στηρίξει το έργο του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ-Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο», προχωρώντας σε δωρεά για τη στήριξη των αναγκών του Ογκολογικού Νοσοκομείου Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-ΕΛΠΙΔΑ».

Barbara Morgante, Μανώλης Παπασάββας, Francesca Zanninotti, Νούλη Μανώλη

Την Τρίτη 21 Απριλίου 2026 οι εκπρόσωποι της εταιρείας κυρίες Barbara Morgante, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Enaon, και Francesca Zanninotti, Διευθύνουσα Σύμβουλος της θυγατρικής, Εnaon ΕDA, καθώς και η Διευθύντρια Επικοινωνίας και Βιωσιμότητας της Εnaon κυρία Αικατερίνη Στάχταρη και στελέχη της εταιρείας επισκέφθηκαν το Ογκολογικό Νοσοκομείο Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-ΕΛΠΙΔΑ», ξεναγήθηκαν σε όλους τους χώρους και ενημερώθηκαν αναλυτικά για το σημαντικό έργο που επιτελείται, καθώς και για όλες τις πρωτοποριακές θεραπείες και πρωτόκολλα που εφαρμόζονται.

Λάουρα Λαλαούνη, Τζωρτζίνα Έλληνα, Νούλη Μανώλη, Barbara Morgante, Francesca Zanninotti, Πέγκυ Φιλίππου, Ελένη Σαμαρά, Αικατερίνη Στάχταρη, Ελένη Μαντζώρου

Τις εκπροσώπους της εταιρείας υποδέχτηκαν ο Πρόεδρος του Ογκολογικού Νοσοκομείου Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-ΕΛΠΙΔΑ» κύριος Μανώλης Παπασάββας, η Αντιπρόεδρος του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ-Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο» κυρία Νούλη Μανώλη και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου.

Francesca Zanninotti, Μανώλης Παπασάββας
Οι κυρίες Morgante και Zanninotti εξέφρασαν το θαυμασμό τους για την μεγάλη προσφορά της «ΕΛΠΙΔΑΣ» και διαβεβαίωσαν ότι θα σταθούν στο πλευρό του Σωματείου και του Ογκολογικού Νοσοκομείου Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-ΕΛΠΙΔΑ» με όποιο τρόπο μπορούν, στο πλαίσιο των δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης με στόχο τη στήριξη των παιδιών και των οικογενειών που δοκιμάζονται.

Από την πλευρά τους, ο κύριος Μανώλης Παπασάββας και η κυρία Νούλη Μανώλη, μαζί με όλα τα μέλη του ΔΣ του Σωματείου ΕΛΠΙΔΑ, ευχαρίστησαν για τη συγκινητική στήριξη, η οποία αποδεικνύει τη διεθνή αλληλεγγύη και συνεργασία για τα παιδιά με καρκίνο και τις οικογένειές τους.

Best of Network

Δείτε Επίσης