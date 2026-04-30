Ψυχρό κύμα από την Ουκρανία φέρνει βροχές και πτώση της θερμοκρασίας, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema για την Πρωτομαγιά

Με πολύ καλές καιρικές συνθήκες ξεκινά η ημέρα ωστόσο από το απόγευμα και από τα βόρεια έρχεται καιρική ανατροπή με τη θερμοκρασία σε ελεύθερη πτώση, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του protothema.gr Γιώργο Τσατραφύλλια. Μάλιστα η φετινή Πρωτομαγιά πρόκειται να είναι από τις πιο ψυχρές των τελευταίων δεκαετιών.

Πιο αναλυτικά για σήμερα Πέμπτη 30 /4/2026 περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό στις περισσότερες περιοχές. Μετά το μεσημέρι όμως αναμένονται νεφώσεις οι οποίες στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα θα δώσουν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Επιπλέον λίγα χιόνια θα πέσουν στα βόρεια ορεινά.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίζει τους 26 με 27 βαθμούς στα ηπειρωτικά, τους 24-25 βαθμούς στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη και τους 21 βαθμούς στα βόρεια. Το βράδυ τα θερμόμετρα δεν θα ξεπεράσουν τους 10 βαθμούς στα βόρεια ηπειρωτικά και τους 15 βαθμούς στα κεντρικά.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν βορειοδυτικοί μέχρι 5 μποφόρ. Στο Αιγαίο σταδιακά θα ενισχυθούν και θα πνέουν βόρειοι και βορειοανατολικοί με ένταση έως 7 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από νότιες διευθύνσεις και θα φτάσουν τα 2 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 26 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη μετά το μεσημέρι προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακά βορειοδυτικοί άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στο Θερμαϊκό ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 22 βαθμούς.

Την Παρασκευή -πρωτομαγιά κλιμακώνεται η μεταφορά ψυχρών αερίων μαζών από την περιοχή της Ουκρανίας με αποτέλεσμα η η θερμοκρασία θα πέσει σημαντικά από βορρά προς νότο πάνω από 10 βαθμούς.

Επιπλέον οι βοριάδες στο Αιγαίο θα αγγίξουν τα 8 μποφόρ, ενώ λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά. Επίσης από το πρωί θα βρέχει στις περισσότερες περιοχές και κυρίως στη Μακεδονία, τη Θεσσαλία , τις Σποράδες, την Στερεά, την Εύβοια, την Πελοπόννησο, την Κρήτη και το ανατολικό Αιγαίο.

Το Σάββατο και την Κυριακή θα κορυφωθεί η μεταφορά των ψυχρών αερίων μαζών με αποτέλεσμα να επικρατήσουν χαμηλές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα. Επίσης αναμένονται λίγες βροχές στα ανατολικά και νότια και λίγα χιόνια στα ορεινά.Οι θυελλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο θα αρχίσουν να εξασθενούν από την Κυριακή το βράδυ.

