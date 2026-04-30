Νέες αποκαλύψεις για τη δολοφονία 14χρονης από τον ράπερ D4vd: Ο καβγάς πριν το έγκλημα, η πλαστική πισίνα και το αλυσπρίονο με το οποίο τη διαμέλισε
Σοκαριστικές είναι οι λεπτομέρειες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία σε βάρος του ράπερ D4vd για τη δολοφονία της 14χρονης Σελέστε Ρίβας στο Λος Άντζελες τόσο για τους λόγους που τον οδήγησαν στο έγκλημα όσο και για το πώς σχεδίασε τον διαμελισμό της σορού της ανήλικης.
Σύμφωνα με τη New York Post ο ράπερ - κατά κόσμον Ντέιβιντ Μπερ - και η Ρίβας καβγάδισαν μέσω μηνυμάτων το βράδυ πριν τη δολοφονία επειδή η ανήλικη φέρεται να ζήλευε για τις σχέσεις του τραγουδιστή με άλλες γυναίκες.
«Η Ρίβας απείλησε να αποκαλύψει πληροφορίες όσον αφορά τη σχέση της με τον κατηγορούμενο για να τερματίσει την καριέρα του και να καταστρέψει τη ζωή του» αναφέρεται στη δικογραφία.
Όπως σημειώνεται ο ράπερ και η Ρίβας φέρεται να γνωρίστηκαν τον Ιανουάριο του 2022 όταν η δεύτερη ήταν μόλις 11 ετών με τις εισαγγελικές αρχές να υποστηρίζουν ότι οι δυο τους ξεκίνησαν σεξουαλική σχέση τον Νοέμβριο του 2023, όταν εκείνη ήταν 13 ετών και εκείνος 18.
Κατά το κατηγορητήριο ο D4vd χρησιμοποίησε ταξί της Uber για να μεταφέρει την Ρίβας από το σπίτι της στο σπίτι του τη νύχτα της 23ης Απριλίου 2025. Στη συνέχεια, την μαχαίρωσε μέχρι θανάτου και έμεινε ατάραχος ενώ το αίμα της ανήλικης έτρεχε.
Το φτυάρι και τα αλυσοπρίονα
Την επόμενη ημέρα αγόρασε και παρέλαβε ένα φτυάρι ενώ μια εβδομάδα αργότερα παρήγγειλε δύο αλυσοπρίονα από την Amazon που παραδόθηκαν στο σπίτι του. Στις 5 Μαΐου φέρεται να παρήγγειλε μια σακούλα για πτώματα, ανθεκτικές σακούλες για άπλυτα και μια μπλε φουσκωτή πισίνα - αγορές που εμφανίζεται να έκανε με το ψεύτικο όνομα Victoria Mendez.
Όπως περιγράφεται στη δικογραφία, ο ράπερ έβαλε το σώμα της Ρίβας στην μπλε φουσκωτή πισίνα και χρησιμοποίησε το αλυσοπρίονο και πιθανώς άλλα εργαλεία για να κόψει τα άκρα της, με τους ερευνητές να εντοπίζουν πλαστικά θραύσματα ενσωματωμένα στα λείψανα της Ρίβας που ταίριαζαν με αυτά που βρέθηκαν στην πισίνα που αγόρασε ο ράπερ. Ο τραγουδιστής ακρωτηρίασε, επίσης, τον αριστερό παράμεσο και το μικρό δάχτυλο της Ρίβας επειδή είχαν τατουάζ με το όνομά του - αυτά τα δάχτυλα δεν βρέθηκαν ποτέ.
Πώς αποκαλύφθηκε το έγκλημα
Η υπόθεση ξεκίνησε να ερευνάται τον περασμένο Σεπτέμβριο όταν το διαμελισμένο σώμα της Ρίβας ανακαλύφθηκε στο πίσω μέρος μιας Tesla που ανήκε στον D4vd.
Η ανατριχιαστική ανακάλυψη είχε γίνει όταν υπάλληλοι σε μάντρα αντιλήφθηκαν μια άσχημη οσμή από το όχημα, με την Ρίβας να έχει δηλωθεί ως αγνοούμενη από την οικογένειά της τον Απρίλιο.
Λίγο μετά την ανακάλυψη της σορού της 14χρονης, ο ράπερ ακύρωσε την περιοδεία του χωρίς να δηλώσει τίποτα περισσότερο ενώ την ίδια ώρα τα σενάρια «φούντωναν» καθώς στη δημοσιότητα έρχονταν φωτογραφίες του D4vd με την ανήλικη πριν την εξαφάνισή της.
Όπως είχε γίνει γνωστό τότε η διαμελισμένη σορός της 14χρονης βρέθηκε σε δύο διαφορετικές σακούλες μέσα στο Tesla. Στη μια ήταν το κεφάλι και ο κορμός της Ρίβας και στη δεύτερη άλλα μέρη του σώματός της.
