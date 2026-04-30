Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ καθάρισαν την πλατεία Ναυαρίνου μετά τον τελικό με την Μπιλμπάο
Ο Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας και Κοινοχρήστων Χώρων, Γιώργου Δημαρέλου έδωσε τα εύσημα στους φιλάθλους του ΠΑΟΚ
Οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ κέρδισαν τα εύσημα του αντιδημάρχου Δημοτικής Αστυνομίας και Κοινοχρήστων Χώρων, Γιώργου Δημαρέλου για τη στάση τους μετά τη λήξη του τελικού στο μπάσκετ, στέλνοντας ένα μήνυμα υπευθυνότητας και σεβασμού προς τον δημόσιο χώρο.
Οι οπαδοί του Δικεφάλου, συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Ναυαρίνου για να παρακολουθήσουν σε γιγαντοοθόνη τον δεύτερο τελικό της ομάδας τους με την ισπανική Μπιλμπάο για το FIBA Europe Cup. Παρά την ήττα της ομάδας τους, οι οπαδοί τήρησαν το λόγο τους και καθάρισαν την πλατεία, όπως υποσχέθηκαν.
Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο αντιδήμαρχος, η επικοινωνία με τη Θύρα 4 με αίτημα την παραχώρηση της πλατείας Ναυαρίνου για την προβολή του τελικού σε γιγαντοοθόνη, έγινε μόλις μία ημέρα πριν τον αγώνα. Παρά τα στενά χρονικά περιθώρια, καταβλήθηκε μεγάλη προσπάθεια ώστε να εξασφαλιστούν έγκαιρα όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις, κάτι που τελικά επετεύχθη.
Στο πλαίσιο της συμφωνίας, τέθηκε ο σαφής όρος η πλατεία να παραδοθεί στην κατάσταση που παραλήφθηκε. Όπως σημειώνει ο Γ. Δημαρέλος, η συγκεκριμένη δέσμευση συχνά δεν τηρείται σε ανάλογες περιπτώσεις, γεγονός που δημιουργεί επιφυλάξεις.
Ωστόσο, παρά τη μεγάλη απογοήτευση των φιλάθλων του ΠΑΟΚ, οι παρευρισκόμενοι στην πλατεία Ναυαρίνου φρόντισαν να τηρήσουν την υπόσχεσή τους. Αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα καθάρισαν και σφουγγάρισαν τον χώρο, αφήνοντας την πλατεία σε άριστη κατάσταση.
Αναλυτικά η ανάρτηση, που έκανε ο Γ. Δημαρέλος:
«Χθες, μόλις χθες, επικοινώνησαν μαζί μου από την Θύρα 4 του ΠΑΟΚ και μου ζήτησαν την παραχώρηση της πλατείας Ναυαρίνου για να δουν σε γιγαντοοθόνη τον σημερινό τελικό. Εκανα τα αδύνατα δυνατά για να προλάβουμε όλες τις εγκρίσεις, οπως και έγινε. Ζήτησα να μου υποσχεθούν οτι θα παραδώσουν την πλατεία όπως την παρέλαβαν, με μικρές ελπίδες για να γίνει, όπως σχεδόν σε όλες τις παραχωρήσεις. Το υποσχέθηκαν.
Ο ΠΑΟΚ έχασε ξανά μέσα σε 5 μέρες έναν τελικό, με την απογοήτευση για τους ίδιους να είναι προφανώς μεγάλη. Όμως, τήρησαν την υπόσχεση που μου έδωσαν και μετά από τον αγώνα καθάρισαν και σφουγγάρισαν όλη την πλατεία, ακόμα και το συντριβάνι. Και αυτό είναι για μένα το σημαντικότερο μήνυμα σε όλους τους πολίτες. ΠΑΟΚ δεν είμαι, αυτό το ξέρουν όλοι όσοι με γνωρίζουν. Αλλά σήμερα, πρέπει τους βγάλω το καπέλο».
