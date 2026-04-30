Νίκος Παπαθανάσης: Τέλη Μαΐου ξεκινά το πρόγραμμα «Ανακαίνιση» με κονδύλι €500 εκατ.

Δεν θα υπάρξει χρηματοδοτικό κενό μετά το κλείσιμο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) στις 31 Αυγούστου, τονίζει ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, σε συνέντευξή του στο «business stories». Περιγράφει ένα πακέτο πόρων που φτάνει στα 48 δισ. έως το 2034 ή -τουλάχιστον- στα 97,5 δισ. ευρώ συνολικά σε ορίζοντα δεκαετίας, αν προστεθεί και η επόμενη προγραμματική περίοδος του ΕΣΠΑ. Το βάρος μεταφέρεται στα νέα εργαλεία της επόμενης μέρας: 5,3 δισ. ευρώ του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου για ευάλωτα νοικοκυριά και πολύ μικρές επιχειρήσεις, 1,6 δισ. από το Ταμείο Εκσυγχρονισμού και νέα δυνατότητα δανείων 2 δισ. ευρώ προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) μετά το ΤΑΑ, εφόσον ολοκληρωθεί η σχετική ευρωπαϊκή πιστοποίηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.



Ο κ. Παπαθανάσης δηλώνει ότι έχουν ήδη ολοκληρωθεί τα 33 ορόσημα της 8ης δόσης και ότι σήμερα 30 Απριλίου θα υποβληθεί αίτημα για 1,5 δισ. ευρώ. Παράλληλα, προαναγγέλλει πότε και πώς ξεκινά το νέο πρόγραμμα «Ανακαίνιση» που αναμένουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις των κλάδων των κατασκευών και των ακινήτων.

