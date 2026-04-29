Μπλόκο στις οικοδομικές εργασίες στο Σαρακήνικο, κυβερνητική παρέμβαση για την προστασία της Μήλου
Κατατέθηκε τροπολογία στη Βουλή, η οποία προβλέπει την άμεση αναστολή έκδοσης οικοδομικών εργασιών στις εκτός σχεδίου και εκτός οικισμού περιοχές και απαγόρευση εκτέλεσης εργασιών σε τμήμα του νησιού
Σε καθεστώς διπλής αναστολής τίθεται η οικοδομική δραστηριότητα στη Μήλο μετά από τροπολογία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με στόχο τον περιορισμό της άναρχης δόμησης μέχρι την ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιαδμού. Το μέτρο θα ισχύει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.
Η ρύθμιση, με την οποία μπαίνει θεσμικό μπλόκο στο περιβαλλοντικό έγκλημα στο Σαρακήνικο, προβλέπει αφενός την αναστολή έκδοσης νέων οικοδομικών αδειών στις εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός οικισμού περιοχές και αφετέρου την αναστολή εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών σε συγκεκριμένη ζώνη του νησιού. Η ζώνη αυτή εκτείνεται κατά μήκος της ακτογραμμής, από το ακρωτήρι Καμπάνες έως το ακρωτήρι Καλόγερος, βάσει των συντεταγμένων που περιγράφονται στο σχετικό παράρτημα.
Από την αναστολή εξαιρούνται άδειες που έχουν ήδη εκδοθεί ή βρίσκονται σε διαδικασία ενημέρωσης, καθώς και εγκρίσεις και εργασίες μικρής κλίμακας που έχουν δοθεί βάσει του Νόμου 4495/2017. Επιπλέον, επιτρέπονται παρεμβάσεις για λόγους υγιεινής και ασφάλειας, όπως και εργασίες που δεν απαιτούν οικοδομική άδεια ή έγκριση μικρής κλίμακας.
Η Μήλος ακολουθεί έτσι το παράδειγμα άλλων νησιών με έντονη τουριστική πίεση, όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη, όπου αντίστοιχα μέτρα έχουν τεθεί σε ισχύ εδώ και περίπου δύο χρόνια, λόγω της εκρηκτικής αύξησης της οικοδομικής δραστηριότητας.
Η ένταξη του νησιού σε αυτό το καθεστώς αποδίδεται στη ραγδαία τουριστική του ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, με σημαντικές επενδύσεις σε πολυτελείς τουριστικές υποδομές. Παράλληλα, έχουν καταγραφεί περιπτώσεις κατασκευών που εμφανίζονται να παραβιάζουν τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς και πολεοδομικούς κανόνες.
Με την απόφαση αυτή, η Πολιτεία επιδιώκει να ανακόψει την ανεξέλεγκτη δόμηση και να εξασφαλίσει τον απαραίτητο χρόνο για την εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου χωροταξικού σχεδιασμού, που θα προστατεύει το φυσικό και οικιστικό περιβάλλον των Κυκλάδων, διασφαλίζοντας παράλληλα βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη.
Σύμφωνα με το δεύτερο άρθρο της ρύθμισης, η αναστολή εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών στην περιοχή της Μήλου όπου εντοπίζεται ο μοναδικός γεωλογικός σχηματισμός από ηφαιστειακή δραστηριότητα θα ισχύσει έως την 31.12.2026, προκειμένου να μην υπάρξει «πρόκληση ανεπανόρθωτης βλάβης».
Συγκεκριμένα, στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας σημειώνεται: «Η αξιολογούμενη ρύθμιση αφορά στην άμεση αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών στις εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός οικισμού περιοχές της νήσου Μήλου, καθώς και σε αναστολή οικοδομικών εργασιών στην περιοχή όπου εντοπίζεται μοναδικός γεωλογικός σχηματισμός, ο οποίος διαμορφώθηκε λόγω ηφαιστειακής δραστηριότητας. Η αναστολή αποσκοπεί στην αποφυγή τετελεσμένων καταστάσεων που θα ανατρέψουν την ουσία του πολεοδομικού σχεδιασμού και παράλληλα στη μη πρόκληση ανεπανόρθωτης βλάβης στον μοναδικό γεωλογικό σχηματισμό της περιοχής».
Η τροπολογία έχει κατατεθεί σε νομοσχέδιο του υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος, το οποίο εισάγεται αύριο Πέμπτη στην Ολομέλεια για συζήτηση και ψήφιση.
Δείτε ΕΔΩ την τροπολογία
