Συναγερμός στην Εύβοια, εντοπίστηκαν πολεμικές ρουκέτες
Συναγερμός σήμανε στο Πήλι Ευβοίας μετά τον εντοπισμό τριών πολεμικών ρουκετών.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, καθώς επίσης και ισχυρές δυνάμεις της ΕΛΑΣ. Παράλληλα, στο σημείο επιχειρεί ειδικό κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών του Στρατού, το οποίο έχει αναλάβει τον έλεγχο και τη διαχείριση των ευρημάτων, σύμφωνα με το evima.gr.
Οι αρμόδιες αρχές αποφάσισαν τη μεταφορά των ρουκετών στο Μενίδι, όπου θα πραγματοποιηθεί ελεγχόμενη έκρηξη, με στόχο την ασφαλή εξουδετέρωσή τους, κατά τις ίδιες πηγές. Μέχρι την ολοκλήρωση της επιχείρησης, η περιοχή παραμένει υπό αυστηρή επιτήρηση, ενώ οι πολίτες καλούνται να τηρούν τις οδηγίες των αρχών και να αποφεύγουν την προσέγγιση στο σημείο.
