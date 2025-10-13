Mocktails, En Lefko και αγαπημένοι καλεσμένοι στην κρουαζιέρα του VELO CRUISE που έγινε το highlight του καλοκαιριού
Ποινική δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος στον 27χρονο Αιγύπτιο που έκανε ναρκωτικά μπροστά στην ενός έτους κόρη του
Το παιδί εισέπνευσε τις ναρκωτικές ουσίες που κάπνιζε ο πατέρας του με αποτέλεσμα να μεταφερθεί αναίσθητο στο νοσοκομείο
Ενώπιον του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου προκειμένου να δικασθεί οδηγήθηκε ο 27χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος έκανε χρήση ναρκωτικών μπροστά στην ενός έτους κόρη του.
Όπως έγινε γνωστό το παιδί εισέπνευσε τις ναρκωτικές ουσίες που κάπνιζε ο πατέρας του με αποτέλεσμα να μεταφερθεί αναίσθητο στο νοσοκομείο. Οι γιατροί χρειάστηκε να διασωληνώσουν το κοριτσάκι το οποίο ευτυχώς έχει διαφύγει τον κίνδυνο.
Η εισαγγελία άσκησε σε βάρος του 27χρονου ποινική δίωξη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο σε βαθμό πλημμελήματος καθώς και προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών ουσιών για ίδια αποκλειστικώς χρήση, καθώς και για παράνομη κατοχή πυρομαχικών.
