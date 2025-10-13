Εξαρθρώθηκε σπείρα που έκλεβε σπίτια σε Πειραιά, Άγιο Παντελεήμονα και Αγία Βαρβάρα - Συνελήφθη ο αρχηγός και τρία μέλη

Έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται τρία επιπλέον μέλη - Κατασχέθηκαν κοσμήματα, ρουχισμός που είχε χρησιμοποιηθεί σε κλοπές, τηλεφωνικές συσκευές και ένα από τα οχήματα που χρησιμοποιούνταν στις διαρρήξεις

